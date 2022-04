Consultado respecto al informe de Contraloría que indica el vencimiento de 17,000 dosis este 30 de abril, el director de salud de Tacna Oscar Galdos Rodríguez se mostró sorprendido y objetó dicha cifra.

“Es una novedad para mi porque las únicas que estaban hasta la semana pasada en proceso de vencimiento eran 11,000 de Pfizer pediátrico y teníamos 2,500 de AstraZeneca, las AstraZeneca se acabaron hace dos días, ya no tenemos AstraZeneca, osea que no se vencen, no vamos a devolver nada, y lo que es Pfizer hasta el día de ayer la lectura era de 3,700 actualmente, podría refutar que es totalmente negativo ese informe”, inquirió.

Último avance de la vacunación

Apuntó que si el informe es de hace una semana o 15 días podría ser cierta esa cifra, pero que a diario están vacunando a 1,000 o 1,200 personas, por lo que habría disminuido dicha cantidad. “Hasta antes de venir a esta ceremonia no tenía este documento, lo único que yo podría refutar es que tenemos ahorita en vencimiento solo 3,000, las otras cifras no corresponden al momento actual”, apuntó el funcionario.

En primera dosis en la región se ha alcanzado a vacunar al 88% de la población objetivo; con segunda dosis, al 82%. “En donde nos caemos totalmente y esto hay que aclararlo es en la tercera dosis, solo estamos al 47% y hay mucho por trabajar ahí”, indicó el director.

Respecto a población de 5 a 11 años indicó que se ha inoculado con la primera dosis al 49% y se espera cerrar abril con el 50%, y en segunda dosis se va al 32%.