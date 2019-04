Tacna es líder en índices delictivos y percepción de inseguridad pública

Síguenos en Facebook

Cifras en rojo. El último informe de seguridad ciudadana del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), correspondiente a septiembre 2018 y febrero 2019, sitúa a Tacna en el segundo lugar entre las regiones con mayor porcentaje de población víctima de algún hecho delictivo (39%), el primer lugar es ocupado por Puno.

San Martín (10,9%) y Moquegua con (15,0%) presentan las menores cifras de victimización, en tanto que, en el capítulo de percepción con mayor inseguridad según departamento, Tacna está en el primer lugar con 93,6%, seguido de Arequipa (93,2%) y Madre de Dios (92,0%).

Por otro lado, en el boletín de seguridad ciudadana a nivel departamental de septiembre 2018 a febrero 2019 del INEI, se indica que el 39% de la población ha sido víctima de algún hecho delictivo.

Entre los resultados que llaman la atención se encuentra la labor de vigilancia, del cual el 42,8% de la población manifestó que el serenazgo hace rondas por su vivienda, el 31,3% de los pobladores indicó que existe vigilancia de la Policía y un 20,7% señaló que cuentan con el servicio de vigilancia por el patrullaje integrado.

Denuncias. El boletín también revela que solo un 11,8% realizan la denuncia del hecho delictivo. Mientras que el 28,1% no denuncia por que desconoce al delincuente, el 24,9% no formaliza su denuncia por que consideran que son víctimas de un delito de menor importancia y un 21,9% señala que no hacen una acusación policial por que lo califican de una perdida de tiempo.

Al ser consultado sobre estas cifras, el jefe de la región policial de Tacna, Jaime Factor Guillén Quequezana, manifestó que la delincuencia está controlada por la Policía.

“Las intervenciones y actuaciones de la policía que se reflejan a través de la prensa demuestran lo contrario a estos indicadores”, expresó. Guillen indicó que en Tacna abundan casos de peligro común y violencia familiar.