Familiares de la fallecida Verónica Mamani Chana protestaron en el frontis de la hospital regional Hipólito Unanue en Tacna, del Ministerio de Salud, solicitando justicia para quien consideran ha sido víctima de una presunta negligencia médica.

MIRA ESTO | Tacna: Excandidato denuncia tráfico de terrenos en el centro poblado Boca del Río

Su viudo Rolando Mamani Colorado señaló que lo han pasado de una ventanilla a otra ventanilla sin atender su pedido de que les entreguen la historia clínica. Señaló que no se les ha informado quién ha sido el médico ginecólogo que atendió a la mujer en el momento de la cesárea. Aseguraron que han averiguado el nombre solo cuando fueron a inscribir a los dos niños en el módulo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Recibieron información distinta

La hermana de la difunta, Melisa Mamani Chana, informó que estos dos hechos se suman a la información falsa que les dio en un inicio la directora del hospital, de que su hermana habría muerto producto de un paro cardio respiratorio.

TE PUEDE INTERESAR | Tacna: Harán “pollada” en beneficio de mellizos que quedaron huérfanos de madre por presunta negligencia médica

Consideran estos hechos como una muestra de la poca transparencia y presunto encubrimiento en que estaría incurriendo los directivos del hospital para no revelas las verdaderas circunstancias en que murió Verónica Mamani Chana.

Murió por hemorragia interna

“La directora Pamela Cáceres indica que no se le ha presentado de manera formal la necropsia y es por eso que aún no sabe, cómo es posible que ella no tome en cuenta la necropsia cuando ya salió, mi hermana murió por negligencia médica, mi hermana murió desangrada pidiendo auxilio media hora, cómo es posible que no se ponga en el lugar de nosotros, mis sobrinos quedan huérfanos, sin una madre que les dé calor”, se quejó la mujer.

Rolando Mamani Colorado reafirmó que su esposa gozaba de buena salud, que entró caminando al hospital pero que lamentablemente la tuvieron que sacar en un cajón. La necropsia establece que Verónica Mamani murió por shock hipovolémico, lesiónvascular uterina.