Una joven que había llegado de Puno hace dos semanas para buscar un trabajo encontró la muerte esta madrugada en un establecimiento tipo cantina tras departir con un grupo de amigos. Rosalía Verónica Flores Mamani (20), fue hallada sin vida al interior del restobar karaoke Mambo que funciona en la calle Melitón Carbajal de la asociación Guillermo Auza Arce, manzana B, lote 21, en el distrito Gregorio Albarracín.

MIRA ESTO: Rescatan a menor de edad que era explotada sexualmente en Tacna

Tendida en sillón

Efectivos de la sección Delitos de la comisaría Gregorio Albarracín acudieron a las 3:15 h a dicho establecimiento para las diligencias, tras ser convocados por Herilberto Pacco Díaz (42), encargado del local nocturno ubicado en la parte posterior de la dependencia policial del cono sur.

La mujer fue hallada recostada e inerte sobre un sillón, donde horas antes fue dejada por sus amigos (dos varones y una mujer), con quiénes había concurrido al restobar y karaoke al promediar las 20 h del martes.

Según Pacco Díaz, en la madrugada quisieron despertar a la joven, ya que el personal de limpieza iba a proceder al cierre del local, y la cliente no respondía. Solicitaron la presencia de paramédicos del Samu y no llegaron, después los agentes de Seguridad Ciudadana de la comuna distrital concurrieron al lugar y verificaron que la fémina no tenía signos vitales.

Serenos y policías del distrito Albarracín acudieron al inmueble donde funciona un restobar y hospedaje

TE PUEDE INTERESAR: Intervienen 35 personas al interior de cantina clandestina en Gregorio Albarracín

La trasladan a la morgue

Al amanecer se efectuó el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue de Tacna, con la participación de la fiscal Iris León Bravo y peritos de la Oficina de Criminalística de la PNP. Hasta el lugar también llegó Luz Marina López, indicando ser amiga de la occisa identificada como Rosalía Verónica Flores Mamani y oriunda de Puno, asegurando que el grupo estuvo departiendo la noche anterior en una casa y luego concurrió al restobar.

López indicó que durante la reunión Flores no había evidenciado estar mal de salud, pero sí por la ingesta de licor se quedó dormida y la dejaron en el sillón para que descanse, sin imaginar que serían sus últimos minutos de vida.

Policías interventores sostuvieron que no hallaron evidencias de violencia en el cuerpo de la joven puneña. “Esperaremos el resultado de la autopsia. No se descarta que el deceso haya sido por una intoxicación o asfixia con la saliva y alcohol ingerido, ya que había quedado recostado en el sillón de una mala posición”, dijo un agente.