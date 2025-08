Unos 40 ganaderos son afectados con la decisión de los matarifes del Camal Municipal Mario Eyzaguirre Yañez que unilateralmente han decidido restringir el sacrificio de los animales.

La medida sería en reacción a la decisión de los ganaderos de no permitir que en la labor de sacrificio los matarifes se queden con una parte de la carne de res, una costumbre que ellos consideran como un derecho ganado.

Juan Hinojosa Marón, usuario del Camal Municipal Mario Eyzaguirre Yañez, refirió que cada maratife (persona que mata y descuartiza animales para el consumo humano) al día se llevaba dos baldes con restos de la res, unos 30 kilos, que está valorizado en unos 400 a 450 soles.

Eso ahora ya no lo permitimos, desde esta semana ya no pueden quedarse con las carcasas de la menudencia, las cacharreas, la carne del cuello, la malaya, el tronco, etc., el robo era demasiado, anotó.

El ganadero refirió que ayer lunes solo han sacrificado el 20% de las reses que habitualmente se sacrifican. Hoy, martes 3 de agosto, hay 170 reses para su sacrificio, pero no quieren hacerlo. Ha venido un funcionario de la MUNI Tacna, se ha firmado un acta donde se establece que hoy se sacrifiquen los animales, sin quedarse con una parte de la res, pero no lo hacen.

Ante la presión, los matarifes han querido sacrificar nuevamente solo el 20%, pero cómo hacemos para que se elija a la reses, por eso por acuerdo hemos decidido que no se sacrifique nada.

El usuario también contó que los cerca de 25 a 20 matarifes del Camal Municipal Mario Eyzaguirre Yañez, en su mayoría trabajadores permanentes o con reposición judicial, antes faenaban unas 80 reses a diario, sin contar los cerdos, y ahora solo quieren faenar 20 reses al día, es decir trabajan más lento.