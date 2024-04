Las autoridades de la Municipalidad Provincial de Tacna le han propuesto al ingeniero pesquero Jonatan Ríos Morales el cargo de la gerencia municipal, que actualmente ocupa Erick Vildoso Ale.

No ha asumido, no hay una resolución de designación, entiendo que sí se le ha propuesto y estamos coordinando algunas cosas, pero no hay resolución, confirmó vía telefónica la jefa de la Oficina General de Comunicaciones y Prevención de Conflictos, Vanessa Mercado Peñaranda.

Visitó obra de la avenida Zarumilla

Confirmó que el ingeniero Jonatan Ríos estuvo visitando en la mañana la obra de mejoramiento de la avenida Zarumilla, tal como informaron trabajadores y vecinos.

Sobre las actividades del alcalde Pascual Guisa y el municipio, respondió que se alista la inauguración de la plaza Alfonso Ugarte este miércoles 17 y de la plaza Héroes del Cenepa el lunes 22, ambas en el centro poblado Leguía.

Cesado en la Dirección de Vivienda

Jonathan Ríos Morales ocupaba el cargo de director ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano del Ministerio de Vivienda, pero se concluyó su designación cuando la Fiscalía inició una investigación por la designación presuntamente irregular ya que no cumplía los requisitos sin embargo estos fueron modificados para que pueda acceder.