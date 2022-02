Julio Mendoza Huamaní juramentó este viernes a las 11 h como presidente de la nueva Asociación y Círculo de Periodistas de la Región Tacna (ACPDRT), nuevo organismo creado para agrupar a los hombres de prensa, en una ceremonia efectuada en el auditorio Angel Alejo Tunco de la Municipalidad de Ciudad Nueva.

En la actividad resaltó el cuestionamiento que hace la prensa a los gobernantes de turno cuando algo no está bien. “Si no contamos con una información crítica y ética no podemos cumplir cabalmente nuestro rol, el periodismo debe ser plural, veraz y crítico, sino no hay democracia”, subrayó.

Labor en pandemia

Resaltó además el trabajo efectuado por los periodistas durante la pandemia COVID-19, brindando información oportuna a la población y otros entregando sus vidas al contagiarse del coornavirus.

En su discurso, finalmente dijo que las nuevas tecnologías de la comunicación ayudan mucho a ejercer con mayor destreza la profesión y que el dominio tecnológico debe servir para que la información llegue con mayor claridad y pluralidad al público.