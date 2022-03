“Juntos por Tacna” es el único de los 10 movimientos regionales de Tacna que ha registrado a sus delegados para participar en la primera etapa de las elecciones internas . El plazo vence este sábado 26 de marzo. De acuerdo al cronograma el 15 de mayo se realizará la elección de delegados y el 22 de mayo los delegados escogerán a los candidatos para octubre.

MIRA ESTO | Tacna: Cancelan medida cautelar que Apertac utilizaba para reinvadir terreno

El gestor de la Oficina de Coordinación Regional (ORC) de la ONPE Tacna Orestes Arpasi Canqui explicó que hay 10 organizaciones políticas que han optado por este método de delegados, pero hasta el momento no han acreditado vía virtual a sus representantes.

Partidos que aún no inscriben a sus delegados

Pese a que los pasos son sencillos, nueve lo han hecho todavía, lo cual preocupa porque es mejor no esperar el último momento a fin de evitar contratiempos. De no registrarlos, no podrán participar ni presentar candidatos en octubre. “Todo su proceso se frustraría”, refirió el representante.

TE PUEDE INTERESAR | Tacna: Fonavistas piden aprobar por insistencia ley para devolución de aportes

Los otros movimientos regionales que optaron por el método de delegados son Banderas Tacneñistas, Frente Unitario Popular, Fuerza Tacna, Movimiento Cívico Peruano, Movimiento Naranja, Movimiento Regional Viva Tacna, Movimiento Regional Suma, Movimiento para la Transformación, Integración y Alianza – Patria y Vamos por Tacna.