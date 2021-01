Colectivos de ciclistas de Tacna se quejaron por la presunta demora en la investigación policial para identificar al responsable del atropello de su compañera Alicia B.P., pese a que el vehículo fue encontrado abandonado tan solo minutos después del accidente.

Gloria Tintaya, de la Asociación de Ciclistas Sin Logos Tacna, criticó que pese a tener el vehículo y el testimonio de transeúntes los efectivos de la comisaría de Calana no hayan ubicado al partícipe del atropello ocurrido el pasado jueves 21 de enero.

PIDEN QUE VÍCTIMA VAYA A DECLARAR

Contó que su compañera ciclista acaba de ser dada de alta del hospital el martes 26 de enero pero aún está convaleciente debido a dolores de cadera, lagunas mentales y desfiguración de rostro.

“He ido a comisaría de Calana y el suboficial me ha indicado que esa investigación no va a avanzar si la víctima no se acerca a la comisaría a declarar, ¿cómo va a ir a declarar si está postrada en cama, no puede caminar?”, cuestionó Tintaya.