Taxistas reclaman por proliferación de huecos en pistas de distintos sectores

Molesto porque los huecos están proliferando en las pistas de diferentes sectores, el presidente de la Asociación de Taxis de la Ciudad de Tacna Juan de la Cruz Layme Aycaya lanzó un airado reclamo a las autoridades de la Municipalidad Provincial a fin de que resuelva este problema que afecta a los transportistas públicos y a conductores particulares.

Indicó que los puntos donde se han notado las pistas mas deterioradas son la Junta Vecinal Leoncio Prado, la “Salida a Tarata” y la avenida Jorge Basadre Norte, donde se malogran las suspensiones y muelles debido a que tiene que subir y bajar desniveles.

Otras vías con agujeros, según los reportes de conductores, son la intersección de la avenida Leguía y la calle Cajamarca, la calle 28 de Julio y la avenida Litoral, en la parte baja de la ciudad.

QUEJA

“Hay muchos problemas pero parece que todos los alcaldes se han puesto de acuerdo en no atender a su pueblo, no están haciendo nada, las pistas están destrozadas, no podemos circular, vamos a convocar una conferencia para enumerar los problemas”, sostuvo.

Agregó que también producto de los aniegos y amenazas de huaicos se colocaron sacos con tierra en diferentes sectores, los cuales producto del calor se reventaron y esparcieron el material fino provocando polvaredas que afecta a los choferes y peatones.

“No solo ello, los aniegos de aguas servidas al secarse también hizo que dichas partículas de los desagües se dispersen por el ambiente y vaya directo a los ojos, boca y narices de las personas”, lamentó.