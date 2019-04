Tonconi ha tenido algunas dificultades por falta de experiencia

Síguenos en Facebook

El exconsejero del Gobierno Regional de Tacna (GRT) Charles Castro Cruz consideró que la gestión del gobernador Juan Tonconi Quispe ha tenido algunos tropiezos y dificultades debido a su inexperiencia en el máximo cargo de la región.

“Ojalá que esta primera etapa en que se ha encontrado con dificultades le sirva de experiencia al gobernador y a todos sus funcionarios para que puedan reflexionar un poco y ser acertados en las decisiones que adopten”, comentó.

Explicó que cuando uno ya tiene experiencia ya sabe con qué tipo de personas necesita trabajar, con qué equipo puede contar y cómo tiene que empezar a organizar la institución; de esta forma puede encargar a las personas más adecuadas cada área.

EQUIPO. “Al señor Tonconi pareciera que le ha faltado ese equipo porque están habiendo unos desaciertos, quizás por falta de experiencia, desconocimiento o porque no se han empapado bien, por eso están equivocándose, en primeros meses van a tener que madurar”, acotó.

Coincidió, al igual que ciertos sectores, en que pareciera que el ingeniero Tonconi no esperaba ganar las elecciones realmente, por tanto no contaba con un equipo técnico y profesional que le hubiera facilitado completar los cargos en el aparato regional.

“Quizás él mismo no pensaba ganar estas elecciones, de repente pensaba lograrlo en la siguiente, sin embargo la coyuntura ha hecho que sucedan muchas cosas con los contrincantes y al final ha tenido la oportunidad de asumir como gobernador y de hecho no le alcanzó el tiempo y no ha previsto muchas cosas como armar su equipo”, apuntó.