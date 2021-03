El representante de los transportistas de carga pesada en Tacna, Dante Morales Cabrera, rechazó el acta firmada en Lima entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y un gremio de choferes, con el cual dan por finalizada la protesta en contra del alza del combustible.

Morales precisó que el pedido de reducción del precio del combustible era para todo el sector transportes, no solo para el de carga pesada y de transporte interprovincial, como ha implementado el gobierno. Además reclamó que no se consideró la disminución del costo de los peajes.

El Ejecutivo dispuso que se reduzca en 1.61 soles el precio del galón de diésel, a través de Petroperú, solo a los camiones de carga pesada y buses interprovinciales, más no para todos en general como taxistas, mototaxistas, buses urbanos y ciudadanos en particular. También reclamaron que no se haya contemplado rebajar el valor del gas doméstico, clamor de gran parte de la población.

REUNIÓN PARA TOMAR UNA DECISIÓN

El dirigente al tiempo de agradecer el respaldo que se tuvo de todos los gremios de transporte, recordó que se esperaba que el beneficio favoreciera a todos. Aseguró que los transportistas de carga y buses interprovinciales de Arequipa, Cusco, Puno y Tacna están disconformes.

A las 9 h se reunirán con los dirigentes de las otras ciudades para tomar una decisión. De persistir el rechazo a este acta, mantendrán la protesta y los piquetes en la Panamericana Sur y Costanera.