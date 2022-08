El exalcalde provincial de Tacna Jacinto Gómez Mamani señaló que no confía en ninguno de los actuales candidatos de las elecciones regionales y municipales de este 2 de octubre y que solo sus intereses personales.

“Todavía no he decidido mi voto. Todos son novatos y no conocen la realidad de política y económica de Tacna. Le recomiendo a la población que medite bien y que analice a cada candidato, ¿de dónde viene?, ¿dónde vive?, ¿en qué trabaja?, eso debemos saber”, subrayó.

Para el exautoridad en realidad no buscarían servir a la ciudad y a la región, sino solo velar por sus intereses. “Yo creo que todos tienen su propósito personal y ambiciones nada más. A mí no me convence ninguno por el momento, estoy analizando muy fríamente y en su momento opinaré para que el pueblo de Tacna sepa mi decisión política”, resaltó el exalcalde.

Sobre la actual gestión municipal

A cuatro meses de que acabe esta gestión en la Municipalidad Provincial de Tacna, a cargo del único aimara que llegó al cargo al igual que él, Julio Medina Castro, respondió que “tuvo una gran oportunidad que Tacna le dio y no ha respondido, porque Tacna necesita un alcalde que tenga visión de futuro, que piense en la modernización. Tacna es un desorden por culpa de los alcaldes que han pasado, ellos han tenido muchos recursos del canon minero y eso no se refleja, me da mucha pena que Tacna esté abandonada”.

Añadió que a esta gestión le faltó mayor modernización, en las pistas, ambulantes, baipás, sin embargo todo sigue igual, hay huecos por todos lados.

Alejado de la política por ahora

Sobre su futuro político Gómez dijo que se encuentra tranquilo que ya no se halla ahora en la esfera “porque la política es muy sucia, muy cochina, mucho a uno lo insultan, lo difaman, lo injurian, entonces la política ya no es como antes”.