Un cortocircuito desata incendio y causa pánico en pobladores

Un aparente cortocircuito desató ayer a las 13:30 horas un incendio al interior de una vivienda ubicada en la calle José Belardo Salcedo N° 130-B del Centro Poblado Francisco Bolognesi.

Las lenguas de fuego se extendieron rápidamente y redujeron muebles, artefactos y electrodomésticos, desatando una densa humareda que a su vez causó pánico entre los vecinos.

Al lugar acudieron miembros de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) y una cuadrilla de doce ciudadanos venezolanos quienes provistos de baldes y extintores combatieron el incendio y evitaron que se extienda a otras viviendas.

Alberto Urdaneta (62), natural de Venezuela manifestó que en compañía de sus paisanos se encontraban en el albergue de la parroquia Señor de los Milagros, ubicada a unas cuadras de la vivienda que estaba incendiándose, y su reacción inmediata fue de brindar ayuda.

“Como el Perú nos ha brindado comida y nos han ayudado, en retribución es que quisimos colaborar con lo que está sucediendo, esta es una forma de agredecerles”, sostuvo el extranjero.

Dos máquinas contraincendio de los bomberos fueron convocadas al lugar, cuyos voluntarios ayudaron a sofocar completamente el incendio.

"No había nadie en la casa cuando comenzó el incendio, seguramente ha sido un cortocircuito ese tipo de situaciones no avisan. Ya cuando no enteramos el incendio había consumido todos nuestros bienes del primer piso”, sostuvo el propietario José Rodríguez.

Producto de su desesperación una mujer intentó rescatar sus pertenencias al interior del inmueble, sin embargo sufrió una descompensación al inhalar el humo tóxico y fue auxiliada por el personal médico en una ambulancia del SAMU.

Gracias a la ayuda de los extranjeros y serenos, tres perritos dos de ellos de la raza poodle pudieron ser rescatados a tiempo.

Los bomberos retiraron del inmueble los objetos calcinados y los dejaron en la calle.