Única lista de Bacigalupo gana a pesar de quejas de un grupo de vecinos

Pamela Benavides Velarde ganó ayer en una accidentada mañana electoral, por mayoría simple, la presidencia de la junta vecinal Bacigalupo San José.

La presidenta saliente Mercedes Palza indicó que dichas elecciones carecen de validez debido a que el comité electoral, cuyo secretario es el señor José Paniagua Quintana, fue destituido el 22 de julio porque sus miembros no serían personas idóneas. “En presencia de la MPT y la Policía el mismo secretario del comité electoral José Paniagua ha estado perifoneando durante el desarrollo de las elecciones y eso invalida estos comicios”, sostuvo. También acusaron al comité de no tener su respectiva resolución que les de legalidad. Por su parte el secretario del comité electoral, José Paniagua indicó que la expresidenta Mercedes Palza no convocó en enero a elecciones. Hubieron 775 vecinos empadronados.