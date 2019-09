“Vienen con lágrimas en los ojos y conversamos con ellos pero no pactamos”

Síguenos en Facebook

El alcalde provincial Julio Medina Castro se pronunció sobre los audios para un presunto direccionamiento de subastas de terreno tras reunirse con dirigentes. La autoridad edil no negó su voz en estas escuchas y tampoco la reunión pero aseguró que no llegó a ningún acuerdo ya que alega solo conversó con ellos.

PROCESOS. El burgomaestre señaló que casi un 80% de los expedientes de subastas que desarrolló y lanzó la exgestión están en la Fiscalía pero que la MPT sacó copias para informar a la población sobre el estado de estos procesos.

Medina enfatizó que su gestión aún no decide nada sobre las subastas, afirmando que están en suspenso como las dejó la gestión saliente.

“No hemos tocado nada pero la población viene desesperada con lágrimas en los ojos y quiere saber cómo está su situación ya que dicen que se prestaron de la entidad financiera el 20% que entregaron para participar”, pronunció.

Agregó que solo se dedicó a conversar sobre esa situación con los pobladores, resaltando que eso no significa que haya pactado. “Cómo voy a firmar un acta, la subasta está suspendida, no estoy haciendo nada, está tal como está... cómo va ser cocinado, cómo voy a cocinar, si no tengo ni cocina”, contestó cuando se le preguntó a que se refería con decir en el audio que ya todo estaba cocinado.

Añadió que le comentaron que por una ficha hay res asociaciones posesionadas, de las cuales dos postularon pero solo una ganó, por lo que les recomendó que asocien a los otros. “No sé si será delito conversar esto”, preguntó.

Con respecto al regidor Wilfredo Flores Quispe, que sigue como presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, dijo que el Concejo lo evaluará pero yo espero lo que diga la Fiscalía, y si es responsable le caerá todo el peso de la ley pero que tal no lo es”, preguntó.