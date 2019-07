“Voy a ir anexo por anexo para explicar el Proyecto Vilavilani”

Síguenos en Facebook

El gobernador de Tacna Juan Tonconi Quispe aseguró que viajará anexo por anexo de Tarata para sustentar el Proyecto Vilavilani II fase I, ante el cuestionamiento de un sector de la población a la ejecución de dicha obra que pretende trasvasar agua a la ciudad de Tacna.

En contraposición a las declaraciones del alcalde de Tarata Pascual Cusi Suyo de que dicho proyecto hídrico no cuenta con licencia social de todas las comunidades, Tonconi afirmó que sí cumple los requisitos y si no fuera el caso el Ministerio de Economía y Finanzas no habría transferido el dinero para su próxima licitación pública.

Reiteró que tiene licencia social, un estudio de impacto ambiental aprobado y un expediente técnico actualizado, lo cual ha hecho posible que el mismo presidente de la república Martín Vizcarra Cornejo refrendará en junio en Tacna el Decreto Supremo 070-2019 para la transferencia de los 150 millones de soles para su inicio.

viaje. “Vamos a seguir sensibilizando, voy a ir anexo por anexo, vamos a empezar la próxima semana, parece que hay un temor de que se perforen pozos, pero vamos a explicar que este proyecto no consiste en la perforación de pozos”, aseveró la autoridad regional luego de inaugurar un salón de usos múltiples en el colegio Santísima Niña María.

Apuntó que el Proyecto Especial Tacna (PET) tiene una licencia para el uso de 5 metros cúbicos de agua por segundo, sin embargo el proyecto Vilavilani solo va a utilizar 0.3 metros cúbicos de agua de esa zona, para transportarlos por un canal entubado a la ciudad de Tacna.

El tendido de este canal, denominado Oconchay, es justamente el primer componente que se licitaría en octubre.