​Yonny Albarracín presentó libro de recetas tacneñas “Al pie del fogón”

En el marco del VI Cóctel Empresarial de Minsur y la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna se presentó el libro “Al pie del fogón” de la señora Yonny Albarracín y el investigador Mauricio Mello.

La velada se desarrolló la noche del 29 de agosto en el salón Le blanc, en Pocollay, con la asistencia de empresarios, invitados especiales, amigos y familiares.

Albarracín agradeció a Minsur, Egatur, Promperú y la Caja Tacna, por apoyar la publicación del conjunto de recetas tacneñas, historias y secretos de cocina.

Contó que el libro se germinó cuando ella era muy niña y preguntaba a su madre y amigas el porqué de cada ingrediente que echaban en la olla y se comprometió a rescatarlas.

“Al cumplir con esta tarea que me impuse descargo mi conciencia y me doy fuerzas para continuar en este quehacer pues pronto me atrevería a correr el velo de nuevas recetas”, subrayó la autora.