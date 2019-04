Abel Chiroque: “Wilmer Dios debe asumir el liderazgo en el Coresec”

Síguenos en Facebook

El gobernador regional Wilmer Dios Benites, debe asumir el liderazgo en el problema de seguridad ciudadana en la región Tumbes. Se deben establecer metas claras y acciones concretas para el fortalecimiento de las tareas de prevención y articular los planes de trabajo que han previsto los distintos sectores, informó el jefe de la Oficina Defensorial Abel Chiroque Becerra.

AUSENCIA

Explicó que en la última reunión ordinaria y audiencia pública del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec), poco se pudo hacer por la ausencia de los titulares de este colegiado, tal es el caso de Wilmer Dios, y los alcaldes de Zarumilla, Cristian Palacios, y de Contralmirante Villar, Jesús Luna Ordinola.

“Para tomar decisiones se requiere la presencia de los titulares y no enviar representantes que no tienen poder de decisión. Hemos observado que cada institución trabaja por su lado y no se cuenta con un plan articulado”, detalló.

Para Chiroque esta reunión Coresec, al aparecer, solo se programó para cumplir con el calendario, que contempla la primera audiencia dentro del primer trimestre.

“Es necesario que el comité en pleno articule acciones, establecer compromisos concretos de los titulares, que contribuyan con atender la principal preocupación de los vecinos, que es la inseguridad, delincuencia y violencia que se vive en Tumbes”, sostuvo.

El representante de la Oficina Defensorial de Tumbes, manifestó que tanto el jefe de la Región Policial Maxfredid Pérez y el burgomaestre Jimy Silva presentaron su informe completo y sobre los trabajos a realizar para contrarrestar las acciones negativas que afectan a la comunidad de Tumbes.

MEA CULPA

Chiroque dijo que las autoridades deben de reflexionar y darle importancia al Comité Regional de Seguridad Ciudadana. “Ha pasado Gerardo Viñas y Ricardo Flores por este comité y no hicieron nada resaltante. Es hora que se trabaje por mejorar la seguridad ciudadana de Tumbes”, precisó.

Por otro lado, Chiroque indicó que es necesario la recuperación de los espacios públicos en las provincias de Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla.