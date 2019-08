Advierten irregularidad en concesión de parqueo por parte de Emisac

Síguenos en Facebook

Más de una irregularidad se habría detectado en la empresa paramunicipal Inmobiliaria (Emisac) de Tumbes, donde, sin autorización del directorio ni de los accionistas, se dio en concesión el parqueo de las zonas ubicadas en la cuadra 1 de la avenida Tumbes y alrededor de la plaza Bolognesi.

Alerta. La queja de los pobladores que habitan en la zona, es que ellos ya no pueden estacionar sus vehículos y lo tienen que hacer cuadras atrás. Además, los usuarios precisan que ahora los cobros son por horas y les entregan un ticket simple.

En dicho ticket figura que en el caso de moto lineal o mototaxi el costo por hora es de S/1.50, mientras que por auto se cobra S/2.00 donde como concesionario figura ADC Servicios Generales, con RUC N° 10166689487.

Diario Correo constató que dicho RUC figura a nombre de Aladino Orlando Fernández Díaz, el mismo que figura como persona natural con negocio y cuya actividad económica principal es arquitectura e ingeniería, además de la venta de partes y accesorios para vehículos.

En tanto al consultar a los regidores Katherine Valdez y Robert Dolmos, quienes también son accionistas dijeron desconocer dicha concesión, indicando que solicitarían información al respecto.

Es por ello que, Robert Dolmos solicitó una reunión con la representante de Emisac. En dicha reunión, ella alegó que solo cumple con sus atribuciones y que ellos velan por los cobros de parqueos, y al no tener presupuesto para la contratación de personal decidió concesionar el servicio en las zonas donde no le reportaban ingresos. Para el fiscalizador, esta situación es totalmente irregular y es que no se puede concesionar la ciudad sin previa autorización del concejo provincial.

Sumado a ello se desconoce qué parámetros o indicadores se tuvo en cuenta para brindar dicha concesión.

“Un estatuto no puede estar por encima de la Ley de Municipalidades, aseveró.