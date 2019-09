Antonio Espinoza: “El pueblo está pagando factura con la gestión de Wilmer Dios”

Síguenos en Facebook

El consejero regional de Tumbes, Antonio Espinoza Soriano, habla sobre el desempeño que realiza el gobernador Wilmer Dios Benites y sus funcionarios en estos ocho primeros meses de gestión.

Según el fiscalizador, existe una paralización de proyectos que afectan el desarrollo del departamento, asimismo varios funcionarios no han dado la talla en sus respectivos cargos, incluso recomienda algunos cambios.

Del mismo modo, Antonio Espinoza cuestiona la experiencia de Dios Benites en gestión pública.

¿Cuál cree que es el mayor obstáculo que afronta la actual gestión del GRT para lograr el desarrollo?

La paralización de los proyectos de inversión pública. La región se encuentra paralizada y eso se nota con el gasto presupuestal; no llegamos ni al 20% de gasto, a pesar que a la entidad se le ha destinado como parte del Presupuesto Institucional de Modificado (PIM) más de 126 millones de soles. Esto es preocupante, prácticamente es un año perdido.

En época de campaña el gobernador hablaba sobre la experiencia que poseía en gestión pública. ¿Cree que se ve reflejada?

Todo lo contrario, creo que lo que refleja este gobierno es inexperiencia, el pueblo está pagando una factura bien grande con la gestión de Wilmer Dios.

¿El gobernador ha elegido bien a sus funcionarios?

Mi percepción es que hay algunos funcionarios que no están dando la talla y en puntos claves como la gerencia regional, la gerencia de presupuesto y algunas direcciones.

¿Recomendaría algún cambio?

Yo no tengo poder decisión respecto a la designación de funcionarios pero sí me parece que se debería oxigenar la área de presupuesto y la gerencia regional. Desde el consejo recomendaremos que Servir proponga a un gerente con experiencia profesional, no política.

¿Le parece que esta gestión ha priorizado la contratación de funcionarios más por afinidad política que por cualidades profesionales?

No solo de funcionarios, sino de trabajadores en general. Desde el consejo denunciamos las irregularidades en los procesos CAS del hospital regional y de la dirección de Salud. Solo en el primer caso, la Contraloría ha detectado que hay 34 designaciones irregulares. Con el tema de los funcionarios es obvio que se ha priorizado a personas allegadas al movimiento regional Faena, finalmente es el cuadro técnico que está laborando.

¿Qué papel juegan los asesores de la autoridad regional?

Sobre los asesores ya se ha pedido un informe detallado para verificar si el sueldo que cobran realmente es justificado. Ellos deben tener informes sobre lo que hacen. Por otro lado, aquí puede estar sucediendo dos cosas, o bien los asesores dan recomendaciones erróneas al gobernador, o éste no los quiere escuchar.

La Contraloría constantemente emite informes sobre presuntas irregularidades en la sede central y unidades ejecutoras. ¿Esos informes tienen repercusión?

Lamentablemente la Contraloría hace públicos sus informes después de mucho tiempo y muchas veces son inconsistentes, además si se detecta alguna irregularidad se debería derivar a la Fiscalía, pareciera que existe contemplación, eso también porque la Contraloría no puede sancionar, solo advierte.

¿Qué limitaciones tienen los consejeros para realizar el trabajo de fiscalización?

Tenemos chofer, pero no vehículo para movilizarnos a las obras. Hacen falta impresoras, fotocopiadoras y un equipo técnico. Para hacer esas gestiones tenemos que poner de nuestros bolsillos.