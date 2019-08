Baja producción en la planta de asfalto del GRT pese a estar operativa

Síguenos en Facebook

En una constatación que realizaron los consejeros regionales Daniel Sanjinez Alarcón, Antonio Espinoza Soriano y George Díaz Cruz, a la planta de asfalto del Gobierno Regional de Tumbes (GRT), verificaron que las máquinas se encuentran en buen estado; sin embargo, desde junio no tienen productividad alguna.

PRODUCCIÓN

La planta de asfalto es una de las unidades mediante la cual la entidad regional puede generar ingresos propios, de los cuales, hasta lo que va del año 2019 se han registrado recaudaciones de más de 384 mil soles, de acuerdo a la información brindada al consejero George Díaz Cruz.

Es así, que en dicha inspección, pudieron detectar los reportes de productividad, verificando que el tratamiento de asfalto solo se hizo en enero, para la obra del óvalo de Zarumilla, donde aún existe al menos unos 4330 galones de pen para la producción de asfalto; pero estos se mantienen en espera.

En tanto, la máquina de producción de agregados funciona con normalidad y estuvo laborando desde febrero hasta junio. Desde aquella fecha, la planta de asfalto y chancadora de piedra están inutilizadas.

Pero en dicho reporte que verificaron los consejeros regionales, detectaron que uno de los proveedores de cascote de piedra (material de río) del gobierno regional resultó ser Rosendo Lavalle, excandidato por Faena de la Municipalidad Distrital de San Jacinto, tal y como constan en los cuadernos de registro de ingreso de materiales, los mismos que fueron procesados y vendidos por el Gobierno Regional de Tumbes a una empresa que ejecuta un centro comercial privado.

En dicho registro se deja constatar que Rosendo Lavalle entregó al menos unos 1,520 metros cúbicos de cascote al Gobierno Regional de Tumbes entre marzo y abril de este año.

A ello, se suma que dicha unidad se encuentra sin servicio eléctrico, pues desde hace algunos días la empresa Enosa les restringió el servicio por falta de pago de la entidad.

REPORTE

El consejero George Díaz, reveló que en lo que respecta los ingresos obtenidos por esta unidad, se reportó en enero S/ 16,882.64, en febrero S/ 20,564.95, en marzo S/57, 288.94, en abril S/163,042.54, en mayo S/ 108,014.86, en junio S/ 11,876.22, en julio S/ 5,439.28 y en agosto solo S/1,714.94.

Es decir, en total S/ 384, 824.37; pero irónicamente, el personal que labora en dicha área estaría impago.

“Esta planta debe ser explotada como se debe y generar los recursos que hacen falta a la entidad, pero no hay gestión y mucho menos si no hay obras no hay productividad acá”, refirió el consejero.

A su turno, el fiscalizador Espinoza acotó que de acuerdo a la información recabada, la planta sí puede continuar produciendo con normalidad y no como se ha dejado a entrever por parte de otros funcionarios que alegaron que dicha planta está en mal estado a consecuencia de la falta de mantenimiento.

Otro punto que llamó la atención de los fiscalizadores es que en dicha planta se encuentran unos 65 tubos que serían de la obra abandonada de la planta de agua potable de Francos, hecho que investigarán.