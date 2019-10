Caserío Fernández de Tumbes no cuenta con agua potable

Síguenos en Facebook

El caserío Fernández, en la provincia de Contralmirante Villar, en la región Tumbes, no cuenta con el servicio de agua potable y no tienen acceso a la red telefónica, desde hace un año. Además la posta de salud no tiene medicamentos y energía eléctrica.

El personal de la Oficina Defensorial de Tumbes, se reunió con los pobladores quienes manifestaron que no cuentan con el líquido potable, y se ven en la necesidad de comprar galones el recurso hídrico.

Asimismo, no tienen red de telefónica, desde hace un año, lo que los afecta considerablemente, pues en caso se presente una emergencia, deben acudir a un cerro, que se encuentra a una hora de camino, y ante una emergencia no podrían comunicarse con nadie.

También, en la visita se advirtió que el puesto médica no tiene agua, ni energía eléctrica, ya que no están conectados a la red de alumbrado público. Además no cuentan con balanza, medicamentos, radio transmisor, extintor y no es accesible a personas con discapacidad.

Tampoco tienen utensilios básicos para atención médica básica, la ambulancia no cuenta con SOAT vigente y tampoco tienen conductor para el traslado en caso de emergencia.