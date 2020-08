Cerca de 2 mil bebés no se han registrado en Tumbes

Escrito por Fernando Castillo

Un total de 1,982 niños y niñas que nacieron en la emergencia sanitaria en la región Tumbes todavía no cuentan con su Documento Nacional de Identidad (DNI). De este grupo 277 son de padres migrantes.

Al respecto, el jefe de la Oficina Defensorial de Tumbes, Abel Chiroque Becerra, indicó que tras recibir quejas de padres de familia que no podían atender a sus hijos en el hospital de EsSalud, por no tener el DNI y además que los padres extranjeros de los infantes nacidos en esta región fronteriza que no podían acceder a la plataforma de citas virtuales del Reniec, se realizó una supervisión a la oficina de estadística e informática de la Dirección Regional de Salud (Diresa), donde se conoció esta problemática.

BEBÉS NACIDOS EN ESTADO DE EMERGENCIA

Explicó que en el período de enero al 17 de agosto de 2020 nacieron 2,744 bebés, de los cuales 1,982 han nacido durante el estado de emergencia sanitaria por el COVID-19.

“Ante esta situación se han realizado las gestiones ante la oficina de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), cuya jefatura manifestó que con relación a las citas para la personas de nacionalidad extranjera aún no se han habilitado atenciones virtuales y que el resto de niños de padres y madres peruanos ya está regularizando”, sostuvo Chiroque.

Precisó que por ello, la Defensoría ha recomendado la restitución del derecho a la identidad habilitando canales de atención para los padres y madres de familia que todavía tienen pendiente el trámite de registros de nacimiento de sus hijos.

Asimismo, para los padres foráneos de los 277 bebés que nacieron en Tumbes, que al amparo de la Convención de los Derechos del Niño tienen la garantía de protección del derecho a la identidad.