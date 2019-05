Cerca de 45 mil venezolanos han ingresado al Perú en abril

Síguenos en Facebook

Frente a la visita de la directora regional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), María Cristina Perceval, al Centro Binacional de Atención en Frontera (Cebaf), ubicado en la región Tumbes, se pudo constatar que el éxodo venezolano aún continúa y es que según fuentes de Migraciones, un promedio de 45 mil ciudadanos de dicho país ingresaron al territorio nacional en el mes de abril.

PROGRAMA

María Cristina Perceval indicó que Unicef se encuentra en 35 territorios de América Latina y el Caribe donde se afianza un exhaustivo trabajo hacia los niños y niñas de cada país.

“Donde hay un niño, ahí está Unicef. Si una niña nos necesita, ahí está Unicef. Por eso, en estamos en 35 territorios nacionales de la región, hemos priorizados todo porque el infante anhela tenerlo todo y eso ayuda a su crecimiento”, indicó.

Por ello, replicó que las autoridades de cada país, se han comprometido en erradicar todo tipo de violencia que afecte la integridad psicológica y física de los niños.

“Uno de cada dos niños es víctima de violencia en su hogar. Sí, en su hogar. No culpemos a la calle de lo que hacemos y reproducimos en el hogar”, señaló María Cristina Perceval.

Sobre el mensaje por los 30 años sobre la Convención de los Derechos del Niño, la directora regional de Unicef indicó que las desigualdades deben desaparecer de las sociedades porque eso divide a las personas.

“Nos anima terminar con las desigualdades porque se está viendo que ser una niña es un castigo, ser indígena se toma como una condena y que nacer en el seno rural no sea un olvido. También, por aquellos niños que son discriminados por el hecho que sufren una discapacidad”, manifestó.

Para dicha convención, todos debemos ser reconocidos como tal gozando los mismos derechos para lograr una sociedad más plena y libre.

“Que valga la pena ser migrante y quizás eso significa que si haz huído del dolor, de la violencia y la incertidumbre no sufran ninguna hostilidad en las comunidades donde son acogidas”, dijo.

TENSIÓN

Frente a la tensión militar que se vive en Venezuela por la sublevación de militares ante el régimen de Nicolás Maduro, María Cristina Perceval, sostuvo que Unicef está trabajando para la protección de los niños de dicho país.

“Unicef está trabajando fuertemente en Venezuela. Somos la agencia de las Naciones Unidas que está trabajando más desde ahora con cientos de niños y mujeres embarazas de dicho país”, indicó María Cristina Perceval.

Agregó que durante el mes de febrero del presente año, se recepcionó una gran cantidad de donaciones en dicho territorio que fueron distribuidos a las personas más vulnerables de Venezuela.

“Recibimos más de 20 toneladas de donaciones que consistía en medicamentos y equipos hospitalarios. La felicidad fue enorme ante la extrema situación que se vive en Venezuela”, manifestó.

Otra importante donación que recibió el organismo de dicho país ascendió a más de 30 toneladas correspondiente a implementos hospitalarios el año pasado.

“En el mes de octubre del 2018, nos llegaron equipos de nutrición, suplementos nutricionales, vacunas, equipos para hospitales y más”, afirmó la directora del organismo.

Para el caso de Perú, María Cristina Perceval constató la atención recibida por parte del organismo internacional hacia los extranjeros, sobre todo, los venezolanos que emprenden su larga travesía que dura días o, en algunos casos, semanas.

Asimismo, se acercó a la carpa del organismo no gubernamental (ONG) de Plan de la Alegría para presenciar la actividad lúdica que reciben los infantes migrantes venezolanos.

Dicha ONG forma parte de Plan Internacional donde se preocupa en atender a los niños y niñas mientras sus padres o apoderados gestionan el ingreso a nuestro país.

TRAVESÍA

Diario Correo evidenció las penurias que cada ciudadano venezolano vive desde el momento que sale de su país e ingresa al territorio nacional.

Algunos de ellos, continúan su viaje debido a que apuntan establecerse en el vecino país sureño de Chile; sin embargo, una buena parte prefiere quedarse en Perú, ubicándose en distintas ciudades como Lima, Trujillo o Piura.

“No puede ser posible que un país rico en petróleo y minerales esté pasando por esta crisis política y económica. Lamentablemente, los perjudicados somos nosotros porque no hay comida”, dijo una migrante venezolana.

Además, indicó que no cree que Nicolás Maduro sea derrocado debido a los altos intereses que existirían por parte del narcotráfico.

“Ellos no van a permitir perder el poder así se tenga que derramar mucha sangre de personas inocentes. No les importará que hayan más muertes y que nos muramos de hambre”, acotó.

Por ello, decidió emprender la larga travesía desde que los servicios básicos se escasearon como la energía eléctrica, el agua potable, las atenciones médicas, entre otras.

“No es que Guaidó lo pida, sino es que nosotros como pueblo lo necesitamos para sobrevivir. Nos están ayudando pero no es mucho”, afirmó la mujer con varias maletas en su haber.

Agregó que reconoce las leyes de cada país, sobre todo, del Perú debido a que no podrá ejercer la carrera universitaria que emprendió hace unos años.

“Soy magíster en Gerencia Tributaria pero mis títulos no valen en este país, pero no importa porque yo sé que he venido a limpiar pisos. Lo tendré que hacer por el bienestar de mi familia”, dijo acongojada.

Sin duda, su travesía no culmina en el Perú debido a que continuará su viaje hasta llegar a Chile donde anhela tener mejores condiciones de vida.

“Me han dicho que en Chile, existe cierta preferencia por los profesionales y puede ser que me vaya bien ejerciendo mi carrera”, acotó.