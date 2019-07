Controversia por “separación” de Harold Burgos

Síguenos en Facebook

El gerente regional de Tumbes, Harold Burgos Herrera, se encuentra en el ojo de la tormenta al ser sindicado de haber acosado sexualmente a una trabajadora de le entidad; razón por la cual, habría sido separado por José Alemán Infante, en su calidad de gobernador encargado.

DISPUTA

Sin embargo, Wilmer Dios Benites desconoció la postura de Alemán Infante aseverando que no habrá ningún cambio en la alta dirección del Gobierno Regional de Tumbes (GRT).

“No tengo conocimiento acerca de la separación de Burgos por que recién acabo de llegar de Lima”, dijo Wilmer Dios.

Por su lado, José Alemán indicó que procedió a separarlo del cargo por un tiempo indeterminado porque recibió una denuncia en contra del funcionario sobre un presunto acoso sexual con una trabajadora de la entidad.

“Admito que no lo he destituido, solo lo he separado porque es un tema muy complicado y delicado para las personas involucradas”, dijo Alemán.

SE DEFIENDE

En tanto, Harold Burgos Herrera se defendió de las acusaciones en su contra, descartando cualquier responsabilidad.

“En ningún momento le insinué algún favor sexual a esa persona. Es más, le he pedido que me presente una declaración jurada negando dicha acusación en mi contra porque sino la denuncio por difarmación”, dijo.

Por tal motivo, alegó que dicha documentación legal tendría un giro a las decisiones que Alemán haya sostenido pasando por alto el procedimiento administrativo para separar a un funcionario público.

“Él (Alemán) ha presentado el documento de manera autoritaria dejando de lado lo que se estipula en la ley de procedimientos administrativos”, puntualizó.

Tal y como él lo dijo, en horas de la tarde de ayer, Diario Correo tuvo acceso a las declaración jurada que la trabajadora de iniciales A.E.Z.G. presentó ante la oficina de recursos humanos de la entidad, desmintiendo la denuncia inicial que ella misma habría formulado, descarto incluso la existencia de un video íntimo.