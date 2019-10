Dan Inolupú Alemán: "Las autoridades han perdido la brújula del desarrollo"

Síguenos en Facebook

El excandidato al Congreso de la República por la agrupación política, Todos por el Perú, Dan Inolupú Alemán, nos expresa un breve análisis sobre el impacto de la disolución del Congreso de la República. Además, cuestiona las labores del gobernador regional, Wilmer Dios Benites, y del alcalde de Tumbes, Jimy Silva Mena.

¿Estás de acuerdo con la disolución del Parlamento?

Era oportuno y necesario. Los congresistas no estaban legislando a favor de pueblo peruano. Tanto así, que en otros lugares como Huamachuco, en la Libertad, un colectivo ciudadano ha declarado “persona no grata a Rosa Bartra” por todo lo ocurrido. El problema recae que los legisladores han priorizado sus problemas personales y no del país.

¿La disolución del Legislativo habrá afectado a la región Tumbes?

Toda acción tiene un costo y beneficio con daños colaterales. Es cierto, los proyectos presentados por los congresistas tumbesinos se quedan sin efecto, momentáneamente.

¿Qué opinas de los dos congresistas tumbesinos?

Creo que se le veía hacer algo por la región fue el excongresista Juan Yuyes Meza porque se enfocó en un tema tan crucial y trascendental que es la represa de Cazaderos. En cambio, no se le conoce ni una intención legislativa de María Ramos Rosales, es más, siento que su trabajo fue un saludo a la bandera.

¿Crees que se ha perdido la visión del Bicentenario?

Nunca la hemos tenido. Se ha perdido la brújula porque el bicentenario podría considerarse un nuevo comienzo, con un país mejor estructurado, una región mejor desarrollada y una población más responsable. Pero, para eso, cada autoridad debió formular los logros al 2021 y al fin de su gobierno.

¿Por qué se ha perdido la visión al 2021 como ciudadanos?

Creo que tampoco la tenemos. Nos hubiésemos dado el tiempo en cuestionar un poco más a nuestras autoridades. Pero, eso ocurre con tantos problemas en las entidades generando que se pierda el interés de tener una ciudad o región desarrollada. Con la disolución del Congreso, esperemos que éste sea un punto de partida para mejorar la clase política.

¿Vas a postular en las elecciones del 26 de enero?

No. Haré una pausa para enfocarme en asuntos profesionales y familiares. La pausa tendrá su tiempo que será prudente, pero estaré atento en la próxima contienda electoral.

¿Qué opinas de la gestión de Wilmer Dios Benites?

No lo veo cohesionado con sus consejeros. Siento que está perdiendo la mayoría y está aventurándose a pactar con la oposición para que saque un proyecto a su favor. Además, si tengo este problema y no tengo los funcionarios adecuados o capaces, la región no desarrollará. Por ende, dudo que al término de la administración, se ejecuten obras de impacto.

¿Qué opinas de la gestión de Jimy Silva Mena?

Debería priorizar los objetivos de la provincia porque no se evidencia obras de impacto. Por ejemplo, él debe tener miras al encuentro entre los mandatarios por el río Tumbes.