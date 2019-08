Destituyen a Santiago Loayza de la Dret y asume David Zevallos

Síguenos en Facebook

Menos de cinco meses en el cargo de director regional de Educación de Tumbes fue lo que duró Santiago Loayza León, tras ser confirmada su separación de la entidad. En su lugar asume David Zevallos Zapata.

La medida obedece a una decisión tomada por el gobernador regional de Tumbes, Wilmer Dios Benites, la cual tomó por sorpresa al funcionario saliente.

DESCONCERTADO

Ayer por la tarde, diario Correo se comunicó con el exdirector de Educación, Santiago Loayza, quien manifestó de manera sorpresiva que aún no tenía en sus manos la resolución de cese, pero estaba a punto de iniciar una reunión en el gobierno regional, en donde probablemente le notificarían de manera oficial la decisión tomada.

“Aún no puedo confirmar nada, no me ha llegado ninguna resolución”, atinó a decir.

Minutos después se le consultó a Devid Zevallos sobre su designación; éste al igual que Loayza indicó que no tenía el documento a la mano, pero confirmó que había sido convocado por el gobernador para ocupar el cargo.

“En estos momentos voy camino al gobierno regional a ver ese tema”, comentó David Zevallos.

Posteriormente, confirmó que ya se había emitido la resolución respectiva por lo que se encontraba junto a su antecesor, efectuando los trámites correspondientes para la entrega del cargo.

MOTIVOS

Fuentes cercanas al Gobierno Regional de Tumbes (GRT), indicaron que el gobernador ya había mostrado incomodidad con el trabajo que venía desempeñando Santiago Loayza, con respecto a la ejecución presupuestal.

De acuerdo al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), la dirección de Educación no posee ninguna obra en proceso de licitación durante el presente año, a pesar de tener presupuesto asignado y haber transcurrido varios meses desde la designación de Loayza León. A ello se le habría sumado la falta de unidad en el interior de la entidad.