El gobernador dice estar conforme con mensaje a la Nación

Síguenos en Facebook

El gobernador regional de Tumbes, Wilmer Dios Benites, manifestó en líneas generales estar satisfecho con el mensaje a la Nación, efectuado por el Presidente Martín Vizcarra, pese a la ausencia de anuncios para la región fronteriza y a la polémica generada tras el pedido de adelanto de elecciones generales.

A decir de Dios Benites, el mandatario se olvidó de mencionar varias obras que ya se vienen tramitando en beneficio de los tumbesinos.

“Yo soy consiente que (Vizcarra) no ha mencionado el nuevo hospital para Tumbes, el cual está en proceso, la vía de evitamiento que incluye un nuevo puente para Tumbes. No ha mencionado la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) que es un compromiso de él; tampoco Cazadero. No se ha referido a los 16 proyectos integrales a nivel nacional”, sostuvo.

Aunque el gobernador destacó que las obras señaladas se vienen trabajando con los diferentes ministerios y el Ejecutivo.

En ese sentido, refirió que existen buenas relaciones con el Gobierno Central, y ello se refleja en las coordinaciones entre los tres niveles de gobierno.

“Tanto los gobiernos locales, el gobierno regional y el Ejecutivo estamos encaminados a un solo objetivo que no es otro que sacar adelante a Tumbes”, expresó.

ELECCIONES

Por otro lado, la autoridad regional mencionó que el Presidente ha propuesto una salida a la crisis institucional entre el Congreso y el Ejecutivo, presentando una reforma constitucional de adelanto de elecciones, dentro de un marco democrático.

Esta iniciativa del Jefe de Estado implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020. La decisión también alcanzará a su cargo así como al del Gabinete Ministerial, pero deberá ser ratificada mediante referéndum que finalmente debe ser aprobado por el Congreso.

“Vizcarra está demostrando ser altamente democrático, no quiere tomar una decisión solo, suma al Congreso para trabajar en unidad. La iniciativa es tomada en base a las diversas visitas que él ha hecho al interior del país, en donde le piden que cierre el Parlamento”, refirió el gobernador de Tumbes.

Seguido de ello comentó que las autoridades deben de desprenderse de los intereses personales o de grupos políticos, ejemplificando la iniciativa del Presidente.

Según Wilmer Dios, toda esta crisis política no va repercutir de manera extrema el desarrollo de Tumbes.

“El país viene sufriendo crisis por la corrupción, por los estragos de El Niño Costero, crisis social, política, desde hace algunos años atrás. La propuesta del mandatario va a ayudar a pacificar el país”, opinó el gobernador.

No obstante, sostuvo que es probable que se registren algunos inconvenientes con el tema económico, aunque indicó que se superarán.