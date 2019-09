El reflejo de la naturaleza y el óleo

Síguenos en Facebook

Por más de 30 años, José Zevallos Madrid ha desarrollado un talento casi innato inspirado en la naturaleza y la identidad regional que destaca de Tumbes, ello a través de su artesanía en sus hermosos cuadros hechos con óleo o en sus esculturas de cerámica al frío o en pasaya.

TÉCNICA

Los cuadros y artesanías que crea y expone son tan cotizados que se exponen en viviendas, instituciones nacionales e internacionales.

José Zevallos, o más conocido como “Madrid”, nació en el caserío de Rica Playa en el distrito de San Jacinto, y desde sus 16 años inició sus trabajos de pintura y escultura, siendo uno de los pioneros en presentar su arte base a la pasaya.

Esta técnica, es típica de Tumbes que destaca por usar la pasaya de plátano (o tallo) y darle un uso artístico a los restos que deja producción de banano esta región, con las cuales se recrea las diferentes actividades de los hombres de campo, además de los paisajes o cada pedido que haga alguna persona en particular.

Pero también la artesanía tumbesina destaca por el uso de los desechos marinos.

“He tenido el gusto de participar en ferias nacionales, el último de ellos fue “De Nuestras Manos” en Lima, pero también he acudido a ferias en el Ecuador y otros países donde destacan la admiración por las técnicas que usamos en Tumbes, y es que en cada una de ellas expreso las acciones diarias, como la de un agricultor, un aguatero, es un arte inspirado en el día a día porque con ello convivimos”, refiere.

DEDICACIÓN

El tiempo que le demanda en crear cada una de sus obras de arte pues varía de acuerdo a la complejidad y el tamaño, pero este lapso no pasa de dos días.

“Con el paso del tiempo he ido perfeccionando mi trabajo, agilizando los procedimientos y en realidad las esculturas, donde básicamente destaco la flora o fauna tumbesina, me demanda horas, pero no es tanto el tiempo lo que interesa, sino lo que refleja este trabajo”, acotó.

Entre sus esculturas resaltan las fragatas, aves típicas de los manglares tumbesinos, así como unos aguerridos cocodrilos en los ríos o gallos de pelea y entre sus cuadros resaltan paisajes del campo únicos de nuestra región.

Actualmente es docente en un colegio de San Jacinto, pero curiosamente él nunca estudio en Bellas Artes o cualquier otro instituto de dibujo o pintura. Simplemente cuando empezó con esta pasión, lo hizo inspirado en lo que lo rodeaba, siempre al lado de la música para acompañar las horas haciendo sus obras de arte.

“Siempre recuerdo que cuando empecé a pintar un cuadro al óleo y me demoré un día, pero ya con el transcurrir del tiempo, ya no hago un cuadro al día, sino hasta 10, y de hecho siempre va a depender del estado anímico, por eso siempre va a ser importante estar acompañado de buena música”, refiere.

Cuenta que, en sus pininos, él empezó observando como otros destacados pintores realizaban sus obras de arte, es así que decidió incursionar en la pintura primero con pintura al temple, luego esmalte y finalmente con el óleo.

Madrid narra con orgullo que siente gran satisfacción que sus obras de arte hayan sido apreciadas por diferentes personajes políticos o sociales que siempre visitan Tumbes y de alguna manera reciben la distinción a través de las municipalidades o el mismo gobierno regional.

“Siempre va a ser satisfactorio que personajes renombrados tengan un cuadro mío”, dice.