En el GRT, doce funcionarios incumplen perfil de puestos

Síguenos en Facebook

Como resultado del operativo realizado por la Contraloría General de la República se determinó que en el Gobierno Regional de Tumbes (GRT), 12 funcionarios designados en cargos de confianza no cumplen con el perfil profesional requerido.

REGIÓN

En el caso del Gobierno Regional de Tumbes (GRT), de acuerdo a lo detallado por la Oficina de Recursos Humanos son 17 puestos de confianza, de los cuales en el informe de Visita de Control N° 007-2019-OCI/5353-SVC, indica que 12 funcionarios no cumplen con los requisitos mínimos establecidos en los documentos de gestión, entre ellos el Manual de Organización y Funciones (MOF), Clasificador de Cargos (CC) y Perfil de Puestos (PP). Además, se señala que 8 cargos de confianza no se encuentran previstos en el Cuadro de Asignación de Personal Provisional (CAPP).

Se trata de Abrahn Castillo Velásquez, quien se desempeña como administrador de la entidad, y de acuerdo a lo analizado, no cumple con las capacitaciones solicitadas, pues de acuerdo a los documentos de gestión, Castillo Velázquez debería tener diplomados o estudios de especialización en contrataciones del Estado, Gestión Pública u otros con acreditación de no menos de 90 horas.

En el caso del jefe de Logística, Edgar Atoche Abrahn, en el rubro de la experiencia requerida en los manuales de gestión pide 5 años de experiencia profesional y 3 años en puestos y/o funciones de nivel ejecutivo, este último requisito no es cubierto por el aún funcionario.

Respecto a Pedro Saldarriaga Peña, subgerente de Promoción de Inversión, tampoco cumple con la experiencia requerida de 8 años de desempeño profesional y 5 años en puestos y/o funciones de nivel ejecutivo. Además no tiene las capacitaciones solicitadas en Finanzas y Comercio Exterior ni tampoco el conocimiento de idioma inglés en nivel intermedio, tal y como lo detalla en los documentos de gestión.

También es observada Aura Silva Márquez subgerente de Juventudes, tampoco cumple con la experiencia requerida de dos años como profesional en el sector público, también fueron observadas la falta de sus capacitaciones requeridas.

Rosa Marylú Alburqueque Dios, subgerente de Inclusión Social, de acuerdo al informe de OCI no cumple con la formación profesional requerida, y es que según la entidad, el puesto debe ser ocupado por un profesional con título universitario de Economista, colegiado y habilitado.

Alburquque Dios, es docente de profesión y tampoco acredita experiencia profesional ni las capacitaciones solicitadas en los documentos de gestión.

Sobre Darwin Castro Jiménez, subgerente de Obras, se precisa que incumple con la experiencia requerida.

REINCIDENTES

Dilthey Romero Gallegos, jefe de Asesoría Jurídica, William Ramos Timaná gerente de Recursos Naturales, Mariugenia Azañero Bellido, responsable de la Secretaría Regional, Oscar Herrera Soriano gerente de Seguridad y Defensa Nacional, Jhon Velarde Solís jefe de la oficina regional de Gestión y Desastres y finalmente Dam Chinga Zeta, gerente de Desarrollo Social. Todos nuevamente son observados por incumplir con el perfil.

Sobre Dam Chinga, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Tumbes de profesión, se le observa que no cumple con el requisito de la instrucción requerida, pues no cuenta con maestría en Gestión Gerencial. Además no cumpliría con la experiencia mínima de un año en cargos similares.

En el caso del jefe de la oficina regional de Gestión de Riesgo, Jhon Velarde Solis debería tener 10 años de experiencia en el ejercicio de su profesión y 3 en la función pública. Además su habilitación profesional venció el 31 de marzo del año en curso.

El aún gerente de Recursos Naturales, Willian Ramos Timaná, no cumpliría con la experiencia solicitada, además no acreditó ante la OCI su colegiatura profesional.

A ello se suma la falta de capacitaciones en certificaciones ambientales.

En el caso del gerente de Seguridad Ciudadana, no cumple con la instrucción requerida, pues es técnico en Forestal, cuando el cargo requiere a un ingeniero titulado, colegiado y habilitado. Además de 5 años de experiencia general.

La oficina regional de asesoría jurídica del GRT está a cargo del funcionario Dilthey Giovanni Romero Gallegos, quien en el 2005 obtuvo el grado de bachiller en derecho en la Universidad Privada Antenor Orrego, un año después tramitó su título en la Universidad Alas Peruanas.

Pero pese a ello no acredita los estudios de postgrado en gestión pública o especializaciones en el puesto.

Además, su constancia de habilidad profesional venció el 2 de marzo del 2019.

Sobre la responsable de la Secretaría General, Mariugenia Azañero Bellido, también tiene una observación respecto al requisito de contar con el grado de magíster.

De acuerdo al MOF., resulta necesario que la persona en el cargo tenga título universitario en derecho, colegiado y habilitado para el ejercicio profesional.

También se requiere una experiencia profesional de 10 años, 5 en cargos públicos.

En este último rubro, estaría fallando Azañero Bellido, además, no pudo acreditar ante la OCI su habilitación profesional vigente.

Vale recalcar, que ante la inspección hecha al inicio del año, solo dos funcionarios han sido excluidos de las observaciones presentadas, se trata de Harold Burgos Herrera, gerente general y Ricardo Caballero Allón, gerente regional de Infraestructura.