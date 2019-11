Funcionario es acusado por supuesta estafa en PEBPT

Síguenos en Facebook

El actual jefe de presupuesto del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes (PEBPT), Walter Valery Ecca Rujel, viene siendo investigado desde julio de este año por el área de secretaría técnica de la referida entidad, por supuestamente haber cobrado un dinero para beneficiar a dos ciudadanos con la adjudicación de un servicio, el cual nunca se concretó, por lo que habría incurrido en una presunta estafa.

Cabe señalar que tras la designación de José Revilla Vuelot como director ejecutivo del PEBPT, éste colocó a Ecca Rujel en la jefatura que hoy ostenta, a pesar de también estar involucrado en una serie de cuestionamientos sobre el uso irregular del presupuesto durante el 2018.

CASO

Diario Correo tuvo acceso a las declaraciones de Abel Clavijo Zapata, quien en julio de este año, denunció ante el entonces director del PEBPT, Manuel Leiva Castillo, la supuesta irregularidad.

Según Abel Clavijo, el servidor público Valery Ecca le ofreció a su hijo Vianney Clavijo Imán y al ciudadano Leonardo Olaya Olivares una actividad de limpieza de una quebrada, por la cual le entregaron S/ 30,000. El denunciante detalló que el dinero fue entregado en dos partes, la primera por S/ 17,000.

Esta declaración fue fedateada y reiterada posteriormente por el propio Vianney Clavijo, quien añadió que en el 2018 Ecca Rujel, en un inicio, se había ofrecido a entregarle tres servicios a cambio de dinero, uno sobre la instalación y mantenimiento de cámaras de seguridad en el Centro Experimental Tumpis, otro sobre una limpieza en la quebrada La Capitana y el último no le precisó. No obstante, no cumplió con ninguno.

Ante ello, el exdirector del PEBPT, Manuel Leiva derivó los documentos fedateados para el inicio de una investigación administrativa contra Valery Ecca, la cual estaría encarpetada en el área de secretaría técnica. Se espera que el caso sea esclarecido.