Hombre fallece tras demora de traslado desde Corrales al HRT por no contar con SIS

Síguenos en Facebook

Un nuevo presunto caso de negligencia médica habría sucedido el último viernes 05 de julio, en el establecimiento de salud del distrito de Corrales, cuando un hombre de 64 años de edad tuvo que esperar por más de ocho minutos en la puerta de la ambulancia, para ser trasladado hasta Tumbes, porque no contaba con en el Seguro Integral de Salud (SIS).

El hombre, identificado como Víctor Manuel Medina Correa, fue derivado al Hospital Regional de Tumbes (HRT) por el médico de turno Christian González Chicoma por presentar un cuadro de náuseas, respiración dificultosa y dolor en la caja torácica.

PRUEBAS

Diario Correo tuvo acceso a dos videos donde Mayra Infante, sobrina del occiso, evidenció que Christian González le exige el pago del derecho al uso de la ambulancia.

Según el clip, el especialista médico le dice a la familiar del paciente que “quiero su SIS porque yo no puedo hacer nada sin eso. Primero tiene que pagar la ambulancia. Sí, sí, sí, anda paga la ambulancia”.

En el segundo video, el mismo especialista replica que “debe pagar la ambulancia de una vez, señorita, porque no tiene SIS”, del cual, Mayra Infante le responde que “ya no está ingresando (a la posta de Corrales)”.

En el acto, Christian González le dice que “todavía no sale. Yo no puedo llevarlo hasta que no tenga su SIS...”.

Por ello, la sobrina del fallecido señaló que tuvo que pagar la 30 soles para que recién pueda ser ingresado a la unidad de emergencias para luego ser trasladado al principal nosocomio de Tumbes.

DESCARGO

Por otra parte, González Chicoma se defendió confirmando que la familiar intentaba inscribir a su tío en el SIS en la municipalidad del distrito precisos instantes que estaba siendo ingresado a la ambulancia.

Además, alegó que por ser una emergencia, no puede demorar más tiempo. Indicó que la sobrina insistió que Medina debía tener dicho seguro.