José Alemán: “El gobernador no coordina conmigo sobre la gestión regional de Tumbes”

A pesar de haber sido elegidos como autoridades por el mismo movimiento político para tomar las riendas del Gobierno Regional de Tumbes (GRT), el gobernador Wilmer Dios Benites y el vicegobernador José Alemán Infante, efectúan labores de forma distante.

En ese sentido, José Alemán comentó que Dios Benites no lo convoca a ninguna reunión para coordinar temas relacionados al desarrollo de este departamento.

“No nos estamos reuniendo”, reveló el vicegobernador, quien incluso ha afrontado un pedido de sanción en su contra por parte de Wilmer Dios, por intentar amonestar al exgerente regional Harold Burgos, tras recibir una denuncia por acoso sexual contra una trabajadora.

“Es cuestión de él, yo siempre le he dicho (a Wilmer Dios) que me dé las funciones o alguna... (labor específica). Yo he venido a trabajar, yo estoy para trabajar y primero es Tumbes antes que todo”, declaró José Alemán.

ENCARGATURA

“La población votó por un gobernador y un vicegobernador y cuando uno se queda con la gobernación encargada, es con todas las facultades”, señaló José Alemán, tras declaraciones de Wilmer Dios, en las que dejaba entrever que solo él tenía la labor exclusiva de tomar decisiones en el Gobierno Regional de Tumbes.

“Creo que quiso decir que solo había un gobernador, eso es verdad, pero ambos hemos sido elegidos para trabajar en beneficio de la población”, sostuvo.

Asimismo, indicó que cuando asume la encargatura del Gobierno Regional de Tumbes, los tiempos son cortos para tomar decisiones sustanciales.

“Encargarse de una gobernación, dos días o tres días y hacer cambios sustanciales, es difícil”, remarcó.

Por otro lado, precisó que ha respetado al gobernador en la elección que ha tenido en la designación de sus gerentes y directores, salvo en el caso de Harold Burgos, por la denuncia de acoso sexual que recibió en primera instancia por parte de una trabajadora de la entidad.