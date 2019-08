José Manuel Boggio: “En Tumbes reinan los famosos mercaderes de la construcción”

Síguenos en Facebook

El vicedecano del Colegio de Ingenieros de Tumbes (CIT), Manuel Boggio Luna, comenta sobre los inconvenientes que existen en el despegue de las obras públicas en la región. Indica que este problema es originado por acciones que lindan con la corrupción, el clientelaje, así como la falta de organización y asesoramiento de las autoridades.

¿A qué cree que se debe el bajo nivel de gasto de los gobiernos locales?

Algo que siempre ocurre cuando se pasa de un periodo a otro es que los exfuncionarios se llevan todo, hasta los expedientes técnicos, entonces las nuevas autoridades demoran en reformular los proyectos. Aunque ya han pasado más de seis meses y no se ven resultados.

Las autoridades dicen que no tienen recursos, pero si revisamos la ejecución presupuestal, vemos que no han gastado casi nada. ¿Qué está fallando?

No existe una buena planificación, las gerencias de infraestructura y presupuesto deben de trabajar de la mano, y el alcalde o gobernador debe saber escuchar y dejarse asesorar, de lo contrario no habrán resultados alentadores para el desarrollo de Tumbes.

En lo que va del año, ¿cuántos han buscado asesoría en el CIT?

Solo el gobernador y el alcalde de Contralmirante Villar. El primero ha pedido una opinión sobre la infraestructura del hospital regional, aunque ya se ha dado a la gestión pasada y el segundo buscó asesoría sobre el canal La Peña y elaboramos un informe al respecto. De ahí, nadie más.

¿A qué cree que se deben las continuas observaciones a expedientes técnicos en las entidades?

Hay casos en los que prima el clientelaje. El problema es que en cada elección, los candidatos que luego se convierten en autoridades piensan que obligatoriamente deben dar trabajo a la gente que los apoyó en campaña, por eso tenemos esos resultados.

¿Cuál debe ser el criterio para la contratación de funcionarios?

Si se contrata a alguien debe ser porque es un buen profesional, una persona honorable... Las autoridades no tienen que estar devolviendo favores, y quienes los apoyan en campaña deberían hacerlo por convicción, no por un interés personal.

En Tumbes es común ver obras mal elaboradas, ¿es señal de que hubo corrupción de por medio?

Bueno, pues, en esta región, como en otras partes del Perú, reinan los mercaderes de la construcción, quienes pagan a las autoridades para adjudicarse las obras. Si la autoridad condiciona un pago, el contratista reducirá el dinero que tenía planeado para comprar cemento, materiales, para pagar al personal, entre otras cosas. De ese modo vamos a tener un obra mal elaborada y eso nos perjudica a todos como población.

¿El denominado diezmo se ha institucionalizado?

Eso es vox populi, se comenta que ocurre en todas las instancias de gobierno, ya vemos el escándalo de Odebrecht que está poniendo tras las rejas a expresidentes de la República. La coima parece estar institucionalizada y aceptada, se habla mucho en las municipalidades y gobiernos regionales que los contratistas deben separar un 10% del costo del proyecto a ejecutar para pagarle a la autoridad. Eso es grave.

¿Qué se puede hacer frente a ello?

Desde el Congreso se deben aprobar leyes más severas. Tenemos a dos parlamentarios por Tumbes, quizá se animen a elaborar algunas leyes que regulen esta situación. Asimismo, la fiscalización de los proyectos debe ser mayor.

¿Le parece que los gobiernos locales y regionales están efectuando una buena fiscalización a los proyectos que tienen a cargo?

Hay que destacar que quienes administran los recursos del Estado no supervisan como es debido. En ese sentido, es necesario recordar que cada obra pública tiene siete años de garantía, las municipalidades y los gobiernos regionales deberían preocuparse en verificar si la estructura construida está en buenas condiciones pasado dos o tres años. Si no es así, se debe hacer valer esa cláusula de contrato, deben de reclamarle al contratista... Pero vemos que los funcionarios no funcionan, para ellos es borrón y cuenta nueva.

¿Qué opina del proceso de reconstrucción en Tumbes?

Se evidencian varias irregularidades, las autoridades salientes fueron las que realizaron el catastro de daños post Niño Costero, pero en la lista de prioridades se dejaron de lado varios proyectos, o en su defecto se duplicaron. Ejemplo de ello es el revestimiento del canal de la margen izquierda del río Tumbes, con un costo mayor a los S/ 30 millones, pero como hubo duplicidad de pedidos, el proyecto fue dejado de lado. Por ese tipo de problemas a Tumbes se le recortó más de S/ 200 millones en inversión