La expectativa de los 100 primeros días de gestión

Los gobiernos de turno han cumplido los 100 primeros días de gestión, y al cierre de su primer tramo, las promesas de campaña tanto en el gobierno regional y la municipalidad de Tumbes habrían quedado en el olvido, desde la perspectiva de la población.

REGIÓN

A nivel de la región, la gestión liderada por Wilmer Dios Benites ha tenido ya muchos cuestionamientos, principalmente en el sector Salud, y tal como lo refirió el vicegobernador, José Alemán Infante, este habría sido la gran debilidad en los 100 primeros días.

“El hecho que tengamos un hospital hacinado representa una verdadera bomba de tiempo, y ya estamos sufriendo las consecuencias de la falta de infraestructura. No será fácil de resolver, pero se requiere que haya un trabajo completo”, expresó.

A ello se suma, la inestabilidad económica, que según el vicegobernador, heredaron de la gestión anterior. Solo como muestra mencionó que en la Unidad Formuladora descubrieron que se usó una exhorbitante cifra de 15 millones de soles para el pago de planilla de personal.

Otro hecho que no ha pasado desapercibido, es la observación de Contraloría en cuanto a la designación de los hombres de confianza de la gestión por no cumplir los requisitos establecidos en los documentos de gestión, y sorpresivamente tomaron la decisión de modificar los perfiles, so pretexto de la Ley Servir, para evitar el cambio.

Entre las advertencias dadas, figuraba la designación del mismo gerente general Harold Burgos.

Al respecto, la Contraloría General de República, ha enviado una consulta a Servir para constatar si el procedimiento realizado por la entidad, es la correcta o se ha incurrido en alguna falta.

FISCALIZACIÓN

En tanto, los fiscalizadores regionales sugieren la apertura a la concertación por la falta de cuadros políticos y técnicos, los mismos que quedan en manos del gobernador si es que serán ratificados o no en sus puestos.

Para Freddy Boulangger, consejero delegado y representante de Contralmirante Villar, informó que la labor ejecutada al momento se ha cumplido, con algunas limitaciones, pero estas son propias del órgano fiscalizador y legislador regional.

“Como consejo regional, hemos chocado con la limitación presupuestal y la falta de personal al inicio, pero a la fecha se ha cumplido con dotarnos de personal, de mejor ambiente y la movilidad respectiva. Nos estamos encaminando, porque no queremos ser obstrucción, pero sí fiscalizaremos cada paso que den”, explicó.

Respecto a la intervención del gobierno regional en la provincia de Contralmirante Villar, dijo que lamentablemente se ha paralizado la construcción de la obra del malecón y que esta incluso podría pasar a arbitraje. Pero que queda en manos de los técnicos.

Quien también se pronunció es el consejero José Albino Ortiz Zárate, quien refirió que si el gobierno de turno no cuenta con los cuadros técnicos debe abrir la concertación política con otros profesionales que puedan estar en otras canteras.

“Aquí no se trata solo de un grupo humano, se trata de ver por el desarrollo de la población haya votado o no por el gobernador”, mencionó.

Reconoció que en cuanto a lo que corresponde a Zarumilla, se debe dar mayor impulso para la concretización de la construcción del puente Uña de Gato, así como de la nueva microrred de salud.

Respecto a las gestiones en el marco de la reconstrucción, las obras en manos del gobierno regional han tenido bajo avance, con el pretexto de que no habían expedientes.

Polígono 1. En estos 100 primeros días, la controversia sobre la posesión de los terrenos del Polígono 1, también han estado en tela de juicio, y es que el gobierno regional debe transferirlo a la municipalidad de Tumbes; sin embargo la transferencia no sería completa.

Sobre el particular, el gobierno regional plantea que los terrenos donde la entidad tiene proyectado sus obras, no pasen a manos ediles, pero el equipo técnico de la municipalidad ha sido claro en cuanto a que la proyección urbanística debe ser aprobado por ellos.

Vale precisar, que constantemente se han desarrollado mesas de diálogo, pero la transferencia no se concreta, pese al compromiso de ambas autoridades de concretarlo.

MUNICIPALIDAD

En el ámbito municipal, en el distrito capital de Tumbes, la población siente que el servicio de limpieza pública es la principal debilidad, que aún no logra resolver ni proyectar la gestión.

Y es que en más de un asentamiento humano, e incluso el casco urbano, los pobladores han reclamado a la gestión de Jimy Silva Mena que atienda el recojo de los residuos sólidos.

Los regidores también han hecho un mea culpa sobre esta problemática, básicamente porque la cabeza de la subgerencia no estaría dando resultados, como lo esperó la población.

Quienes han cuestionado esta labor, son los regidores Katherine Valdez, Fredy Rosales y Robert Dolmos.

Por otro lado, el malestar de la población se suma que en diferentes puntos de la ciudad se aperturaron obras, en plena época de lluvias, postergando su intervención, tal es el caso del barrio Bellavista.

Pero, esta misma gestión también viene articulando sus esfuerzos en el ámbito de la seguridad ciudadana, donde ya se han enfocado en los programas preventivos y de reinserción.

Además se estarían proyectando los planes de Procompite .