Lenin Ávila: "No postularé ni al Congreso ni a la municipalidad"

Síguenos en Facebook

Después de dos campañas políticas para tentar el sillón edil de Tumbes y una rumbo al Congreso de la República, Lenin Harold Ávila Silva, refiere que se retira de dichas contiendas para afrontar su reto de vida y aporte a la región Tumbes como técnico y profesional, si nos lo da a conocer en la siguiente entrevista.

¿Por qué desistir de la política?

Es una situación contradictoria en realidad, porque si bien el participar de manera directa como candidato me ha llevado a conocer a gente buena, también me ha mostrado a personas que no solo han hecho daño a mi persona, sino a toda mi familia, y creo que hacer política no es eso, no es insultar y generar juicios en contra sin pruebas.

Es por eso, que he decidido ya no postular más, pero sí aportaré de manera técnica y profesional ya sea en el sector público o privado cuando se me requiera.

Entonces, ¿Ya no postulará?

No, descarto cualquier participación de mi persona en las próximas elecciones congresales, y en la siguiente campaña municipal, prefiero apostar por el bienestar de mi familia. Yo lamento mucho que la política deba surgir con base de ataques, y así muchos jóvenes están desistiendo de continuar en ello, a pesar que muchos están preparados y no son improvisados.

De verdad, no me quiero imaginar que va a pasar con el futuro político de Tumbes, si siempre va a existir presión de los grupos de poder, incluso mediaticos, que en lugar de proponer a debate los planes de gobierno, prefieren atacar al político por su vida personal.

Y hablando de planes de gobierno, ¿Qué opina sobre la gestión de turno?

Lamentablemente, un cosa es estar en campaña y otra ya en la gestión pública. Esta gestión que ya empezó en realidad se ve limitada porque recibe un presupuesto elaborado por su antecesor y recién este año se están haciendo las proyecciones al 2020.

Es un poco contradictorio en realidad, porque si bien en campaña el Estado te pide un plan de gobierno, este no es financiado para que se cumpla.

¿Qué cree que deba priorizar la gestión de turno?

El cierre de brechas en saneamiento es fundamental, pero todo trabajo técnico profesional y político debe apuntar a la concertación en las diferentes esferas de gobierno.

Y de allí, es necesario que se concrete los proyectos en el sistema de transportes, el comercio, el drenaje pluvial, que por cierto no es nada sencillo y se espera que pronto se concrete y obtenga el financiamiento.

¿Cree que hay concertación en la gestión municipal?

Bueno, hasta el momento así lo han demostrado y ojo, concertación no significa colusión, ojalá que eso lo tengan bien en claro, porque si bien se requiere de un trabajo coordinado y con respaldo del concejo en pleno, se debe mantener la fiscalización, que creo yo, esta bien ejercida por parte de Robert Dolmos quien representa a un gran sector que apostó por Alianza Para el Progreso.

Y creo yo, que fiscalizar no solo es oponerse a la gestión, sino dar aportes y opiniones que coadyuden a que se mejoren los servicios a favor de la población.