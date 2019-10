Manuel Leiva Castillo: "Políticos y empresarios insistían con mi salida"

Síguenos en Facebook

Los efectos de los cambios en el gabinete de la Presidencia del Consejo de Ministros tuvieron un efecto en la región Tumbes, y es que en la cartera de Agricultura se estaría analizando quién sería el reemplazo de Manuel Trinidad Leiva Castillo en el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes (PEBPT).

El aún director ejecutivo del PEBPT asume que dicho cambio se debe a la reestructuración que el ministerio de Agricultura viene haciendo a nivel nacional; sin embargo, es consciente que muchos políticos y hasta empresarios estaban insistiendo en su salida, desde que asumió el cargo.

MEDIDA

En diálogo con Diario Correo, Manuel Leiva Castillo confirmó su salida y anunció que mañana hará entrega oficial del cargo, previo a ello anuncia una conferencia de prensa para hacer un balance de cómo encontró el PEBPT y cuáles son los avances durante estos 16 meses que estuvo en la dirección ejecutiva.

Este cambio, aunque aún no ha sido confirmado por el Ministerio de Agricultura y se desconoce el reemplazo, se genera en medio de una polémica suscitada entre los agricultores de Zarumilla quienes se sienten burlados por las tasaciones hechas por el Ministerio de Vivienda para la expropiación de terrenos donde se hará la obra de la defensa ribereña en el río de la provincia fronteriza, además de las millonarias transferencias para intervenciones en el marco de la Reconstrucción con Cambios en Tumbes.

Sin embargo, Leiva Castillo desestima que esta sea la razón por la cual se aleja de dicho cargo.

“Yo asumo con responsabilidad esta decisión, el ministro Montenegro ha definido no renovarme la confianza y lo entiendo, porque como en todo cargo de confianza, buscan quizá oxigenar la gestión; pero, no creo que el malestar de los agricultores de Zarumilla haya sido uno de los factores, porque ellos saben muy bien que la tasación no la hizo el PEBPT sino el Ministerio de Vivienda”, refirió.

Alega que él no sale por alguna irregularidad o acto de corrupción, sino por la renovación de cuadros en el ministerio.

“He dialogado con el ministro y desconozco quién será el sucesor, no es ético tampoco adelantar ello, pero dejo en constancia que no salgo por algún acto de corrupción, al contrario, siempre me mantuve en la línea que exige el Presidente Martín Vizcarra y la lucha anticorrupción”, contestó.

Es por ello que no descarta que quizá más adelante siga laborando en el sector Agricultura.

¿Presiones? Pero, esta situación no le sorprende tanto a Leiva Castillo, pues asegura que desde que asumió el cargo en junio del 2018, muchos políticos y empresarios han estado persistiendo en que salga de dicha función.

“Desde el primer día que yo vine al proyecto hubo memoriales, gente viajando y tratando de conseguir contactos y ver mi salida, a mí me informaron todo ello de manera oportuna, porque eso era usual, ya no en los últimos meses, pero desde el primer día había gente interesada, empresarios detrás y también políticos, porque no comparten mi línea de trabajo y por no ceder ante ningún chantaje", manifestó.

Reiteró que siempre hubo mucha presión y mucha gente buscando su cambio, pero nunca lo han logrado porque no se cometían los actos irregulares que él encontró al asumir la gestión.

A pesar de ello, desestimó que sea esa la causa por la que salga de dicha entidad.

PROTYECTOS

Con esta situación por la que atraviesa el PEBPT, no solo queda pendiente el proyecto de la defensa ribereña en el sector Canario en el río Zarumilla, sino también la elaboración de los estudios técnicos para el Plan Integral del Control de Inundaciones y otros millonarios presupuestos que recientemente han sido transferidos para la ejecución.

Como se recuerda, el 24 de julio de este año se transfirió 45 millones de soles al Proyecto Binacional Puyango Tumbes, para que construya en una longitud de cerca de 9 kilómetros, diques de protección a la altura de los distritos de Papayal y Aguas Verdes, en la provincia de Zarumilla, en Tumbes.

Mientras que en el río Tumbes, se ha transferido unos 14 millones 896 mil 852 soles, pero la elaboración de los Términos de Referencia (TDR) han tenido múltiples observaciones, incluso por el mismo Colegio de Ingenieros y la Contraloría, donde se adviritió un retraso en los plazos de los entregables que ponía en riesgo el proyecto.

Más aún cuando el mismo consorcio ejecutor de estos TDR, de manera paralela estaba trabajando en la región Ancash con un proyecto similar, acto que según el PEBPT fue corregido.

Además, está próximo el gabinete binacional Perú Ecuador que se dará en Tumbes, y donde en la agenda se debería evaluar las acciones sobre la descontaminación del río Tumbes y la represa Cazaderos.

Vale precisar, que el ministro Jorge Montenegro ya conocía la labor de Leiva Castillo en el PEBPT, pues desde hace meses tenían coordinaciones cuando era parte de la ARCC y como viceministro de Infraestructura y Riego.