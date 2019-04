Mario Ortiz denuncia constitucionalmente a la parlamentaria Vilcatoma

Síguenos en Facebook

El reincorporado fiscal Mario Humberto Ortiz Nishihara, al distrito fiscal de Tumbes, presentó una denuncia constitucional ante la Presidencia del Congreso de la República contra la parlamentaria de Fuerza Popular Yeni Vilcatoma De la Cruz, por presuntamente vulnerar el principio de su inocencia.

Además la sindica de cometer abuso de autoridad, discriminación y delito contra la fe pública (falsedad ideológica).

CASO

El pasado 13 de febrero de este año, la congresista Yeni Vilcatoma formuló una denuncia constitucional contra Zoraida Ávalos actual Fiscal de la Nación, quien antes cumplió funciones en la Fiscalía Suprema de Control Interno y emitió “opiniones contradictorias” en la reincorporación de magistrados con cuestionamientos por actos de corrupción e infracción disciplinaria, entre ellos a Ortiz Nishihara en Tumbes, según Vilcatoma De la Cruz.

Esto fue catalogado como una “grave infracción a la Constitución”, por parte de la parlamentaria.

Según Vilcatoma De la Cruz, la decisión tomada en su momento por Ávalos Rivera habría infringido el artículo 5 de la ley de la declaratoria de emergencia del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, donde se indica que se suspenden los “plazos de prescripción y caducidad de los procesos disciplinatorios y sancionatorios”.

Tras esta situación, Ortiz Nishihara explicó a Correo, que la parlamentaria adelantó juicio, y sin prueba alguna, pues todos los procesos en su contra se han caído, teniendo en cuenta que fue separado en sus funciones en el 2017 por presuntamente estar vinculado a la organización criminal “Los Pollos”, hecho que aún no ha sido comprobado.

“La congresista es abogada, ha sido procuradora del Estado y sabe muy bien que no puede juzgar sin prueba alguna, mi caso feneció porque no encontraron algo que realmente me acuse. Yo no estoy actuando como fiscal, sino como un abogado a quien se le ha sentenciado mediáticamente”, aclaró.