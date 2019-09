Más de 700 escolares afectados por demora en obra

Síguenos en Facebook

Más de 700 escolares del colegio Carlos Teodoro Puell Mendoza, viven su día a día en pésimas condiciones y es que a pesar que el mejoramiento de su infraestructura educativa está incorporada dentro del plan de la Reconstrucción con Cambios, a la fecha, aún no presenta ni un avance, en Tumbes.

Según refieren los padres de familia, esto es a consecuencia de la descoordinación que existiría entre el Gobierno Regional de Tumbes (GRT) y la Municipalidad Provincial de Tumbes (MPT) por la falta de traspaso de la unidad ejecutora, así como la transferencia del expediente técnico ya elaborado por la entidad regional.

Esto no solo alarga el inicio proceso constructivo, sino que la entidad edil no puede realizar ninguna inversión porque no puede haber duplicidad de la misma.

MALESTAR

La presidenta de la Asociación de Padres de Familia (Apafa) del colegio Carlos Teodoro Puell Mendoza, Juana Morán Peña, refiere que el malestar generado es porque la infraestructura fue notoriamente afectada por las lluvias constantes y el afloramiento de los desagües, pero a pesar de estar en el marco de la reconstrucción, son las autoridades de turno las que no avanzan con el respectivo proyecto, asegurando que el expediente aún está en manos del GRT.

“Esta obra inicialmente la iba a hacer el gobierno regional, pero este año la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios cambió la unidad ejecutora y desde mayo debió ser transferido a la municipalidad, y hasta ahora se cumple” refirió la madre.

De acuerdo a la documentación que mostraron las madres de familia, el 3 de junio, la municipalidad remitió el oficio N° 252 - 2019 firmado por el alcalde encargado, José Gálvez Herrera, donde se solicita la información respecto al expediente de dicha obra con el fin de facilitar el avance técnico, pero dicho documento nunca tuvo respuesta.

Recientemente, el 10 de setiembre el alcalde Jimy Silva Mena ha solicitado ya el cambio de unidad ejecutora, mediante el oficio 407-2019, donde se precisa que “a través de la subgerencia la Unidad Formuladora se ha realizado la búsqueda en el banco de inversiones y se detectó que el proyecto de mejoramiento del servicio de educación básica regular de la I.E. Teodoro Puell Mendoza, ya cuenta con código único N° 2334994, siendo la unidad ejecutora el gobierno regional”.

Con base a ello, solicita dicha transferencia para evitar la duplicidad tanto de esfuerzos como de recursos.

Esta situación, las madres de familia la entienden como una falta de voluntad política por parte de las autoridades del GRT, y es que las condiciones en las que estudian los alumnos, son preocupantes.

“Le pedimos al gobernador Wilmer Dios, que por favor ordene que se acelere el trámite correspondiente y que entreguen el expediente técnico que se elaboró y aún lo tienen en la Sub Gerencia de Estudios, no queremos que prime el interés político sino social, por el bienestar de nuestros hijos”, replicaron las madres de familia.

GESTIÓN

Tras la problemática planteada por las madres de familia, Diario Correo dialogó con el gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la municipalidad de Tumbes, Javier Moquillaza Herrera, y el confirma que ciertamente están “estancados” en dicho proyecto y es que las coordinaciones técnicas no dieron algún avance, por lo que esperan que ahora las coordinaciones políticas ayuden a que se acelere la conclusión del expediente técnico y el avance de dicho proyecto.

“Nosotros para poder formular y generar gasto de inversión debemos tener ese expediente, porque allí ya hay una base y no duplicar esfuerzos. Ya hemos solicitado información del dicho expediente desde junio, nunca tuvimos respuesta, y estamos reiterando el pedido. Yo entiendo que por el cambio de personal quizá a demorado este trámite, o es que quizá el expediente no está en la entidad, no sabemos qué paso, porque no nos dicen nada”, alega el funcionario de la MPT.

Explica que la elaboración de un expediente demanda al menos el 5% del total de la inversión en la obra. Y en este caso la intervención en dicho colegio tiene un costo base de S/ 6’250,000, por lo que solo el expediente técnico bordearía los 230 mil soles.

“De no tener el expediente técnico elaborado por el GRT, no nos quedará otra salida que empezar de cero, pero ellos primero deberán cerrar el proyecto en el sistema, aunque esto nos signifique una pérdida de tiempo”, finaliza Moquillaza Herrera.

Por otro lado, Diario Correo también dialogo con el gerente de Infraestructura del GRT, Wilmer Córdova López, y según manifestó el funcionario, a sus manos recién llegó el documento de pedido de transferencia de unidad ejecutora.

“Recién hoy (ayer) hice despacho de esa solicitud firmada por el alcalde, no hay otro documento que se haya presentado antes. Yo he dispuesto que se de el trámite respectivo y ha sido derivado a la Unidad Formuladora para que se atienda el pedido”, dijo Córdoba López.

Agregó que sí hay expediente técnico en la entidad regional si hay avance, pero esa transferencia dependerá de los acuerdos técnicos que se soliciten, pues dicha elaboración ahora es competencia edil.

“Yo creo que sí es posible la transferencia del expediente técnico”, refirió.

ESPERA

La institución educativa Carlos Teodoro Puell Mendoza, este 20 de septiembre cumplirá 25 años, el cual cuenta con una extensión de dos hectáreas aproximadamente y esta bajo la tutela del Ministerio del Interior, al estar bajo la instrucción policial.

Año a año ha resultado afectado por las lluvias, y además por el colapso de los desagües en el exterior e interior del plantel.

Eso ha motivado que la intervención sea considerada por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), quienes en Tumbes están exhortando a las unidades ejecutoras comprometidas en la edificación a la coordinación eficiente para evitar más afectación a los escolares.

En esta obra, se está considerando la reconstrucción de dos pabellones con 22 aulas, así como el respectivo equipamiento mobiliario y tecnológico y el debido cercado perimétrico.