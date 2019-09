Más de cuatrocientos cangrejeros afectados en Tumbes

Síguenos en Facebook

Un promedio de 400 extractores de cangrejos reunidos en ocho asociaciones de Tumbes se ven perjudicados ante la falta de empleo por la veda de la especie hidrobiológica, y es que se esperanzaron en el desarrollo de una actividad por parte del gobierno regional, la misma que no ha sido concretado a la fecha.

ENGAÑO

Tomás Maza Herrera, presidente de la asociación de despulpadores de cangrejos de la región Tumbes, explicó que existe un proyecto de reforestación y limpieza de los manglares, con la cual se equilibraría la pérdida económica que sufren los extractores y comercializadores de cangrejos, pero que de la noche a la mañana les dijeron que el proyecto no va.

“Nos sentimos estafados, engañados, porque Wilmer Dios prometió en campaña que sí se haría estas actividades, no somos cualquier gente, somos trabajadores y ahora nos dicen que la Contraloría observó el proyecto que aún no ha sido cerrado y que ya no lo van a ejecutar, pero no nos quieren mostrar el documento de la Contraloría, para nosotros es muy sospechoso”, refiere.

A su turno, el presidente de la asociación Tumpis, Lavalle Panta, precisó que la decepción es grande, pues a solo 10 días de acabar la veda, no se ha movilizado ni un sol para ayudarlos y muchos se arriesgan con ir hasta el Ecuador, pues deben cumplir sí o sí con sus familias, donde son los extractores los más afectados.