Pareja denuncia a excandidado a la MPZ por agresión

Una mujer denunció por agresión física y psicológica a su pareja y padre de su hijo, Christhian Aguayo Infante, quien fue candidato a la Municipalidad Provincial de Zarumilla en las anteriores elecciones.

DENUNCIA

Según la denuncia asentada en la comisaría de Zarumilla, el hecho ocurrió el viernes al promediar las 11:00 de la noche, en su domicilio ubicado en la calle Mariscal Castilla, en el barrio Miraflores, donde habitan los convivientes.

De acuerdo a la declaración de la denunciante de iniciales M.Z.C, de 26 años de edad, sufrió golpes e insultos, luego que le reclamara su pareja si le había comprado unas pastillas.

Ella refiere que al ver que no le dio el medicamento optó por cargar a su bebé para ir a la farmacia.

Detalla que Aguayo le insultó, después le jaló del cabello propinándole varios puñetes en el rostro y patadas en el cuerpo.

Ante esta situación, la víctima empezó a pedir ayuda a un familiar, por lo que el presunto agresor salió del inmueble.

DESCARTA AGRESIÓN

En comunicación telefónica con Christhian Aguayo Infante este manifestó que no es culpable de lo que se le sindica y que la fémina se habría autolesionado con el afán de verlo encarcelado.

Asimismo, indicó que se pondrá a disposición de la Policía para brindar su manifestación.

"En anteriores oportunidades ella me envió mensajes donde me amenaza que no iba a descansar hasta verme preso", sostuvo Aguayo.

Cabe indicar, que el caso se comunicó al fiscal Dante Lois Lázaro Taico, del primer despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Zarumilla, por el delito de violencia contra la mujer y entorno familiar en la modalidad de violencia física y psicológica.