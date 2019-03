Protestan en el GRT por actividades

Síguenos en Facebook

Aproximadamente 250 pobladores de diversos puntos de la región Tumbes quemaron llantas en el frontis del gobierno regional ante el incumplimiento de la entidad de la promesa de generación de puestos de trabajo, pese a que hubo una inscripción previa.

En esta protesta incluso hubo enfrentamientos con la Policía.

RECLAMO

Los manifestantes exigían que se inicien las 20 actividades prometidas; sin embargo, a la fecha solo hay dos frentes activos, y son más de mil personas inscritas para estos empleos temporales de limpieza y descolmatación de quebradas en toda la región.

“Nos tienen paseando acá en el gobierno, el día 25 de marzo salió una lista para iniciar ya la actividad, nos citaron en las zonas de trabajo, pero dijeron que aún no empezaría porque no se han firmado las resoluciones, hoy (ayer) hemos ido nuevamente a los lugares de trabajo y no llegan los encargados de la supervisión, nos están engañando que ya van a firmar las resoluciones”, dijo indignado un poblador que le tocaba laborar en el sector de El Pacífico.

La mayoría de protestantes eran mujeres, quienes no dudaron en enfrentarse a la misma Policía, con tal de ser atendidas por las autoridades.

“Señor Wilmer Dios esta es una burla al pueblo, ya van pasando tres semanas y no nos dan trabajo, a unos apuntan y otros no, ahora dicen que los que ya están trabajando son los que votaron por Faena y Jimy Silva, el trabajo es para todos, porque todos tenemos hambre”, gritó una fémina.

RIÑA

Los manifestantes optaron por dispersarse en las tres puertas de acceso que tiene el gobierno regional para impedir el ingreso y salida de los trabajadores, y a la vez solicitaban la presencia del mismo gobernador Wilmer Dios.

En las tres puertas hicieron quema de llantas, generando enfrentamientos con el personal policial, donde incluso se pretendió detener a quienes fomentaban la protesta, pero no concretó porque entre ellos mismos se protegían para no ser repelidos por las fuerzas del orden.

RESPUESTA

Tras varios minutos de conflicto, salió un trabajador de la entidad, quien no se identificó pero dijo tener a cargo las actividades.

Él explicó que el problema se ha desatado por la falta de firmas para la autorización de los residentes, pues se debe cumplir con el procedimiento administrativo para que se desarrolle los trabajos.

“Si van a comenzar a laborar, el problema es que aún están para la firma los memorándum de los residentes, pero ya se está trabajando en el campo. El ingeniero Barrantes Tuesta está ya en el campo, él está a cargo del mantenimiento y limpieza de la quebrada Sagrado Corazón de Jesús. El ingeniero Cisneros Chunga está a cargo de la obra limpieza y mantenimiento del sector 24 de Julio”, detalló.

Pero al escuchar este último sector, los pobladores increparon que no había llegado ningún personal.

IRREGULARIDADES

En la protesta, los pobladores sacaron a relucir varias irregularidades, entre ellas que han detectado personas que no están en lista, pero que sí asisten a trabajar en las zonas mencionadas suplantando a quienes figuran en el padrón, y recibiendo un pago menor al establecido.

Incluso han avizorado a ciudadanos migrantes, a quienes se les pagaría la tercera parte

Es por ello que invocaron la presencia de los consejeros para que fiscalicen de cerca este proceso y los puestos de trabajo sean ocupados por personas que realmente aparecen en el padrón y por lugareños.