Radiografía de la campaña política de Wilmer Dios

Las declaraciones de financiamiento de las organizaciones políticas deberían ser instrumentos eficaces para disuadir actos de corrupción y promover la transparencia. Sin embargo, desde el 2017, las organizaciones políticas están obligadas a reportar los ingresos y gastos de sus campañas solo al finalizar los comicios.

Aunque los reportes financieros constituyen su verdad, estos no necesariamente reflejan la realidad. Sin embargo, sirven de base para investigar el financiamiento de las campañas políticas. El gobernador Wilmer Florentino Dios Benites, del movimiento independiente regional Faena, asegura que recaudó S/ 15 mil 124 para su campaña, dinero que fue aportado por nueve personas. En esta investigación se identificó a personas que aportaron a su campaña electoral y que ahora ocupan cargos públicos.

APORTES.

Diario Correo cruzó información para conocer las denuncias en las que están involucrados los aportantes de la campaña política de Wilmer Dios Benites. La data revela que Harold Burgos Herrera aportó S/ 4,000 y hasta setiembre pasado fue gerente regional de Tumbes. Él fue separado del cargo por presuntamente hostigar a una joven del área de Imagen de la entidad. Ahora él ocupa el cargo de titular de la Dirección Regional de Salud.

Por otro lado, Liz Campos Feijoó, aportante de S/ 840 ha sido investigada junto al exgerente Harold Burgos y el gobernador Wilmer Dios por los presuntos delitos contra la administración pública en la modalidad de omisión de actos funcionales, colusión simple y agravada, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

En la denuncia, realizada ante la Fiscalía Especializada de Corrupción de Funcionarios de Tumbes, se sindica a Liz Campos Feijoó de prestar servicios en el gobierno regional, situación que generaría un conflicto de intereses, debido a que durante la gestión anterior se desempeñó como consejera regional por el movimiento Faena.

En su defensa, ella indicó que no ha cometido ningún acto de corrupción y que trabaja como personal natural. "Nunca he sido proveedora. Yo he sido consejera por cuatro años y en ese tiempo he conocido a personas. No tengo ningún tipo de empresa, no he sido postora. La ley no indica que esté impedida de trabajar, tengo derecho a laborar como cualquier persona, estoy trabajando como profesional”, dijo.

En la lista de aportantes también aparecen los consejeros Fredy Adalberto Boulangger Cornejo, con un aporte de S/ 570; Daniel Edgar Sanjinez Alarcon, con un aporte de S/ 2,000; Jubencio Vílchez Elias, con un aporte de S/ 800; y Johnson Alexis Santamaría Pupuche, con un aporte de S/ 200. En tanto, Julio César Socola Infante aportó S/ 3,000 y Rosa Marlene Ortiz Dioses, colaboró con S/ 480.

El actual gobernador Wilmer Dios Benites también afronta una investigación por una exoneración realizada en un proceso de licitación de una obra que terminó abandonada por la contratista cuando fue presidente regional en el 2009. La Fiscalía ha solicitado seis años de prisión.