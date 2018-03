Sancionarán por 6 meses a docente que se niega a dictar clases en Andrés Araujo

Síguenos en Facebook y YouTube

El docente Percy Terranova Boggio en los próximos días recibiría una sanción de 6 meses debido a que se negaría a dictar clases en la institución educativa Fermina Campaña de Zúñiga en Andrés Araujo Morán, en Tumbes.

CRISIS. “Se deja en claro que el profesor no quiere laborar en dicha institución. No sé cuáles son sus justificaciones, pero ante esto se le va a sancionar por 6 meses, esta sanción corresponde al 2017 y esta va sumada a la no asistencia de este año”, expresó Diego Romero Mendoza, director de la Ugel Tumbes.

El funcionario acotó que en los próximos días se contratará a un docente en reemplazo de Terranova, asimismo Romero dio a conocer que la directora de la institución educativa Fermina Campaña de Zúñiga, Elvira Feijoó Rueda ha incurrido en falta por haber promovido la protesta de los alumnos y los padres de familia durante la semana pasada.

QUEJA. Por su parte, Feijoó Rueda mencionó la crisis por la que están pasando actualmente sus alumnos ya que no cuentan con un educador permanente.

“Nos viene apoyando una profesora del Centro de Recursos Tecnológicos. Ella ha tenido que dejar de atender en su institución para que eduque a los 34 estudiantes del sexto grado B, sin embargo estos días ha pedido permiso unos días por problemas de salud, ante esto hemos quedado sin profesor”, se refirió la directora.

Respecto al caso de Terranova Boggio, Feijoó recordó que el profesor desde el 2015 ha sido asignado para que labore en su institución educativa, sin embargo en ningún momento ha cumplido como ocurre este año.

“Este año el señor Terranova se presentó solo en una ocasión para decir que él no iba a trabajar aquí”, explica la directora.

Del mismo modo, ella sugirió que si luego de la sanción, el docente continúa con la misma situación es mejor que se le derive a otro lugar donde se sienta satisfecho.