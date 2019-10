Se perfilan nuevos cuadros para las elecciones al Congreso

Síguenos en Facebook

Ante el cierre del padrón electoral, se estima que en Tumbes un promedio de 163,849 ciudadanos acudan a las urnas en enero del 2020 para elegir a los parlamentario que culminarán el periodo hasta julio del 2021.

Es así que, en miras a este nuevo proceso, muchos se van perfilando para ocupar los dos escaños que tiene Tumbes en el Congreso.

EN LA LISTA. Aunque aún no han confirmado al 100% su participación, políticos que quedaron en la carrera del 2016 y otros más se van animando a ser parte de este nuevo proceso.

Por ejemplo, los exprefectos Alejandro Arévalo y Jenner Sernaqué refieren que están a la espera de la invitación de los partidos políticos vigentes para ser parte de la contienda.

En el caso de Alejandro Arévalo, respaldó antes al partido de PPK, pero, recientemente se afilió a Acción Popular, partido por el cual se animaría a postular, y espera que le cedan la oportunidad.

En tanto, Jenner Sernaqué aún no tiene definido un partido político, pero aseguró que esta esperando la invitación, además comentó que sí ha dialogado con algunos representantes políticos.

Por otro lado, Ricardo Izquierdo, excandidato por Alianza Para el Progreso (APP), afirmó que aún no tiene nada concreto si postulará o no, pero no descarta continuar en las sendas política. Aunque por APP también se anuncia a Alicia Clavijo.

En tanto, el secretario regional del Partido Morado, Carlos Deza, aseveró que sí postularán, pero aún no se ha definido quiénes integrarán la terna.

A través de las redes sociales, también han mostrado sus pretensiones de postular Renato Escobedo de Tumbes, Luis Márquez, Jaime Puño, entre otros personajes de la política regional.