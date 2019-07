Seis comisarías de Tumbes están en malas condiciones

Síguenos en Facebook

Seis comisarías visitadas en la región de Tumbes no cuentan con ambientes adecuados para atender a las féminas que denuncian hechos de violencia física o psicológica, asimismo sus ambientes están hacinados y no disponen de equipos tecnológicos operativos, entre otras carencias más, informó la Defensoría del Pueblo.

Durante una supervisión, el personal de la Oficina Defensorial evidenció que las dependencias policiales de los distritos de Papayal, Aguas Verdes, Zorritos, San Juan de la Virgen, Canoas de Punta Sal y de la villa de Puerto Pizarro no cuentan con un ambiente adecuado para recepcionar las denuncias de víctimas de violencia familiar.

Además no tienen ambientes para mantener a menores de edad retenidos y personas adultas por cometer delitos o contar con requisitorias vigentes.

La mayoría de comisarías no cuenta con formularios tipo para recepcionar las denuncias de violencia contra la mujer.

FALTA DE SEGURIDAD

En las instalaciones de las seis dependencias visitadas se verificó que no disponen de señalización de zona segura, rutas de escape, y de extintores, no exhiben el horario de atención en un lugar visible, del mismo modo no tienen vitrina informativa, ni buzón de sugerencias.

En la supervisión Defensorial se advirtió que las comisarías no han designado a una persona a cargo de dar seguimiento y atender los reclamos o sugerencias de los ciudadanos.