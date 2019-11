Seis delincuentes golpean a un joven para robarle

Síguenos en Facebook

La delincuencia continúa en las calles de Tumbes, esta vez la víctima fue un joven, quien terminó golpeado por seis hampones quienes iban a bordo de dos motokar cuando le robaron sus pertenencias.

El hecho se registró en circunstancias que el ciudadano de iniciales H.J.L.M. de 19 años de edad, estaba por la intersección de la calle Abad Puell y Francisco Navarrete y fue víctima del acto delictivo.

Según la manifestación del agraviado un trimóvil de color amarillo se le acercó sigilosamente de donde descendieron dos delincuentes y este al verlos corrió desesperado pero fue alcanzado por dos personas más quienes se desplazaban en otra mototaxi esta vez de color negro.

VÍCTIMA

En ese momento, el joven fue arrojado al piso y cogoteado por la banda delincuencial quien lo agredió físicamente para que soltara el maletín que llevaba consigo su laptop, celulares y dinero en efectivo.

"Intenté correr hacia una cuadra cerca, me escapé de la primera moto pero luego otra me alcanzó y me tiraron al piso para robarme mis pertenencias, tengo golpes, me duele la cabeza", manifestó el estudiante.

Asimismo, llegó hasta la dependencia policial en horas de la mañana del día domingo para realizar la denuncia respectiva.

Tras lo suscitado los agentes del orden realizaron un operativo por la zona donde se realizó el acto delictivo, pero tuvo como resultado negativo.

Asimismo, el hecho se puso a conocimiento del representante del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

Cabe indicar que en el número de robos en vehículos menores, han incrementado en Tumbes.

Al respecto, la Unidad de Halcones ha sido implementada con doce motocicletas, para que los agentes del orden puedan atrapar a los delincuentes quienes utilizan este tipo de vehículos para sus fechorías.