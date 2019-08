Abel Chiroque: “Todavía no hemos aprendido la lección”

El jefe de la Oficina Defensorial de Tumbes, Abel Chiroque Becerra, nos comenta sobre los recurrentes casos de corrupción registrados en varias entidades públicas de esta región fronteriza; además, de la vulneración de los derechos humanos que afectan a la niñez, a las mujeres y a las personas con discapacidad.

¿Por qué las entidades públicas de la región Tumbes sufren por corrupción?

Esto es un tema de relevancia social que involucró a un gobernador regional y a una alcaldesa provincial que, prácticamente, dejó a Tumbes por debajo del departamento de Áncash por los numerosos casos de corrupción. Entonces, no se ha aprendido la lección sobre el desarrollo de la gestión pública y nosotros como Defensoría del Pueblo seguimos recibiendo casos de presuntas irregularidades que involucran a los malos manejos de los recursos del Estado.

Entonces, ¿Quiénes no aprendieron la lección? ¿Las autoridades o los electores?

Se podría decir que ambos son los responsables; sin embargo, podríamos llamar la atención de las autoridades y funcionarios que están en ejercicio porque ellos saben del verdadero daño que la corrupción le hizo a la región tumbesina, afectando directamente a su desarrollo porque los recursos fueron desviados para otros fines. Ese dinero pudo ser utilizado para mejorar las condiciones de salud y educación de la población; sobre todo, del servicio de saneamiento que es muy precario.

¿Cuál sería la solución inmediata o definitiva para que las autoridades no incurran en delitos?

La ciudadanía juega un papel fundamental en estos procesos. Por ejemplo, existe una ley que hace referencia a la participación de los líderes de las organizaciones bases para el presupuesto participativo pero las autoridades no los convocan a tiempo y tienden, muchas veces, a hacer modificatorias en el presupuesto para cubrir interés políticos, incluso, personales. Esto genera que no se materialice los acuerdos y las obras queden mal ejecutadas, inconclusas, y más.

Pero, también, se evidencia cierto amañe en las licitaciones.

Sí, eso es cierto. Podemos decir que es un secreto a voces que la coima del 10% se pague en los gobiernos locales en las adjudicaciones de obras; sin embargo, no se actúa desde el Estado para cerrar esta brecha existente. Pese a ello, se debe mejorar los mecanismos de los concursos públicos pero la burocracia amarra estos procesos y, prácticamente, se convaliden los casos de corrupción por un largo tiempo.

¿Habrá ocurrido que la empresa ganadora haya iniciado los trabajos antes de que se le adjudique la obra?

Sí, eso sucedió en San Juan de la Virgen en una obra de defensa de una carretera. Este caso fue que la empresa que quedó en segundo lugar denunció que la ganadora estaba acopiando rocas antes de haber obtenido la licitación. Y fue cierto porque la Defensoría del Pueblo, junto a la Contraloría de la República, constató que dicha ganadora estaba trabajando 15 antes. Sin duda, se evidenció un serio caso de corrupción.

Con respecto a la burocracia, ¿Qué tanto daño le hace a la gestión pública?

Tanto los funcionarios, como las autoridades y todos los servidores públicos, están llamados a optimizar los recursos que cuenta el Estado con la finalidad de mejorar la atención al ciudadano. Este es el propósito de una eficiente gestión pública en las entidades

¿Crees que el compadrazgo es una causal de la corrupción?

Claro que sí. Tumbes es tan pequeño que entre todos se conocen y siempre hay una persona que aboga por todos ante un funcionario o una autoridad comprometiendo a que se deje sin efecto el principio de autoridad que se encuentra muy alicaída en estos tiempos.

¿Se podría hablar de corrupción si se deja de atender los derechos humanos?

El problema que ocurre por parte de las autoridades es la falta de atención en la población más vulnerable. Aunque, hay mejoría en contrarrestar el trabajo infantil, aún vemos decenas de niños pidiendo dinero a cambio de limpiar un parabrisas o vender un dulce. Creo que se debe congeniar entre la municipalidad con el gobierno regional para atacar este problema social.

Con respecto a las personas con habilidades diferentes, ¿La Defensoría del Pueblo ha recomendado mejorar los accesos a las entidades públicas?

Sí, para el caso del gobierno regional, no es posible que el ascensor no esté operativo generando exclusión a estas personas. Por el caso de la municipalidad, reconozco que existe un acceso al auditorio, pero se pueden habilitar otros cuando tengan que iniciar un trámite en alguna oficina lejana. Por otro lado, existe una ley que exige que el 5% del total de trabajadores sean aquellos que tienen estas habilidades y, lamentablemente, no se está cumpliendo.

Hay mucho machismo en el Perú, ¿Crees que somos racistas?

Sí, y los que sufren son aquellos que viven lejos de las grandes urbes. Pero, cuando tienen que migrar, dejan de lado su cultura, su forma de vida, su idioma, su pensamiento, lo deja todo para adaptarse a la idiosincracia de la ciudad que recurre para no sentirse excluido.

Pero, ese machismo ataca directamente a la mujer peruana, sobre todo, a la tumbesina.

El problema recae que el hombre tiende a llevar el trabajo pesado y le resta importancia a la mujer porque la tiene en los quehaceres del hogar. ¿Acaso el hombre no puede limpiar la casa o cocinar? Claro que sí. Hay que sacarle ese chip machista a los hombres porque la mujer se siente relegada. Ni que hablar de la violencia física y psicológica, incluso, sexual. Hoy, Tumbes ha sido testigo de escandalosos casos de presuntos casos sexual en las entidades públicas y las víctimas no han podido denunciar el hecho penalmente.