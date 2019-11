Trabajadores "fantasmas" en la comuna villarina

Síguenos en Facebook

una serie de irregularidades fueron detectadas en la gestión que lidera el alcalde Jesús Luna Ordinola al frente de la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar (MPCV), respecto al desarrollo de actividades de limpieza pública.

Desde trabajadores “fantasmas”, mediante procedimientos que transgreden las normas, hasta un posible perjuicio económico al Estado, fueron algunos de los hallazgos efectuados por el Órgano de Control Interno (OCI) de la referida comuna.

En total, son tres las situaciones adversas encontradas por el OCI, el cual forma parte de la Contraloría General de la República. Estas irregularidades están plasmadas en el informe de orientación de oficio N°028-2019-OCI/0474-SOO.

GRAVE

De acuerdo al mencionado informe, al que Diario Correo tuvo acceso, la entidad efectuó pagos a personal administrativo y obrero que en realidad no habría prestado sus servicios directamente en la ejecución de actividades.

Ante ello, se advierte que este hecho “podría causar que el costo reflejado no se ajuste al presupuesto real que debió ejecutar, así como la inobservancia a los principios de calidad del presupuesto y veracidad de las autorizaciones y procesamiento de operaciones”.

Del mismo modo, se concluyó que la municipalidad de Contralmirante Villar, realizó el requerimiento de personal para la ejecución de la actividad de mantenimiento y limpieza de parques y jardines sin contar ni siquiera con el expediente técnico y aprobación de este para su respectivo desarrollo.

“Esta situación podría afectar el logro de los objetivos en la contratación de personal, así como perjuicio económico por contrataciones que no resulten necesarias”, se lee en el documento.

El OCI también determinó que funcionarios de la MPCV pagaron a personal administrativo y obrero por la ejecución de actividades sin contar con requerimiento, informe de actividades y conformidad de los trabajos realizados.

Sobre este riesgo se indica que es posible que se haya causado un perjuicio económico al Estado por el pago a favor de personal que no resulte necesario y/o que no han ejecutado los servicios, perjudicando a la población en general.

FANTASMAS

Como parte de las indagaciones, de la revisión al Sistema Integrado de Administración Financiera (Siaf) se identificaron tres certificaciones de crédito presupuestario sobre pago de planillas de actividades de mantenimiento y limpieza de parques y jardines.

Por tal motivo, el cuatro de setiembre de este año, personal del OCI se acercó a la gerencia de planeamiento y a la oficina de programación de inversiones de la entidad edil para recabar información.

De ese modo, se obtuvo que de la fuente de canon y sobre canon se había otorgado la certificación presupuestal de S/ 174,925 de fecha 31 de enero, S/ 101,215 del 19 de febrero y S/ 412,097 del 17 de abril. Sumado a ello, del mismo Siaf se identificaron los comprobantes de pago sobre el concepto de estos servicios

Pues bien, de la revisión de las planillas, el equipo del OCI procedió a entrevistar a algunas de las personas que figuraban en las listas.

Grande fue la sorpresa cuando algunos obreros manifestaron que no participaron directamente en la actividades, ya que en realidad, venían desempeñando funciones en áreas totalmente distintas a la de limpieza, por ejemplo guardianía.

“No realicé ningún mantenimiento ni limpieza, por cuanto vengo trabajando en guardianía, recibiendo mi remuneración solo por realizar mis funciones de guardianía”, señaló uno de las personas que figura en la lista.

Otro precisó que apoyó en la actividad, pero nunca cobró ni un sol: “No recibí retribución alguna, solo apoyé para continuar en el trabajo, ya que mis labores eran de guardián”.

Asimismo, se requirió información a los supuestos supervisores de la actividad; uno de ellos indicó que nunca participó en ningún servicio: “Nunca me pusieron de conocimiento que iba a participar como supervisor de campo (...) Yo no realicé funciones de supervisor de campo y nunca he designado bajo mi cargo a otras personas porque soy tercero”.

Frente a estos hecho, indica el informe, se concluye que la MPCV, a través de sus funcionarios, habría pagado a personal administrativo y obrero, sin que estos hubieran prestado servicio en la ejecución en la actividad.

MÁS DEFICIENCIAS

De la revisión de los comprobantes de pago de la actividad, se advierte que funcionarios pagaron a 182 personas (personal administrativo y obrero) por planilla, en febrero.

Sin embargo, lo preocupante de todo esto es que no existen documentos fehacientes que sustenten que la actividad en realidad sí se realizó por los 182 trabajadores.

Del mismo modo, se observó que los funcionarios de la comuna villarina pagaron de forma irregular a otro grupo de trabajadores, 108 en total, sin la conformidad respectiva.

AL TANTO

Todos estos hallazgos, ya son de conocimiento del alcalde José Luna Ordinola. Si bien, las irregularidades ocurrieron durante los primeros meses del año, el OCI inició las investigaciones desde el 7 al 18 de octubre, como parte del periodo de evaluación, tiempo en el que se elaboró el informe de orientación de oficio.

Posteriormente, el 11 de noviembre el burgomaestre fue notificado.

Ante la gravedad del caso es muy probable que la Fiscalía Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios comience, por oficio, una investigación preliminar sobre lo sucedido.